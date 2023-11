Még el sem kezdődött, máris minden idők legbotrányosabb F1-es futama lett a Las Vegas-i

A Forma–1 történetének 1100. versenyhétvégéjére nem akármilyen helyszínt választottak. A tavaly márciusi bejelentés óta szinte mindenki arra várt, hogy elkezdődjön a Las Vegas-i Nagydíj, ám azóta annyi problémába ütközött a rendezés és a körítés, hogy aligha jönnek ki belőle jól a szervezők. A rengeteg kritika és a megdöbbentő körülmények miatt jó eséllyel legfeljebb anyagilag nem buknak bele az amerikaiak az őrült rendezésbe, de legalább ezen a hétvégén megpróbálhatnak úgy tenni, mintha az elmúlt másfél év meg sem történt volna.

Ügyesen építkezett az új tulajdonos

A Liberty Media 2017 elején vette át a sportág irányítását, azóta pedig kimondott célja, hogy az USA-ban ismét elérhetővé és népszerűvé tegye az F1-et, miután jó marketingfogások és érdeklődés híján Bernie Ecclestone-nak ez négy évtizeden át nem sikerült. Az elmúlt években a közösségi médiában a sportágat folyamatosan reklámozva informálták az embereket, a televíziós közvetítéseket sokkal színesebbé tették, valamint elintézték, hogy létrejöjjön a Drive to Survive (magyarul Hajsza a túlélésért) című sorozat. Utóbbi kissé túldramatizálva, de összességében valós eseményeken keresztül mutatja be a Forma–1-et, amit így a színfalak mögé pillantva az átlagemberek is jobban magukénak érezhetnek, ez pedig a sorozatfüggő fiatalok világában elképesztő húzásnak bizonyult.

Every state in the USA that has hosted a Grand Prix thus far



We can't wait to be on the Las Vegas Strip! #F1#LasVegasGPpic.twitter.com/cUgm2xBTQc — Formula 1 (@F1) March 31, 2022

A sportágban pedig két szempontból mutatkozik meg az USA-központúság. Egyrészt a williamses Logan Sargeant révén 2015 óta idén először van amerikai pilóta a rajtrácson – a fiatal versenyző az ülést elsősorban a nemzetiségének köszönheti. Másrészt pedig 1982 és 2020 után harmadszor is 3 futamot rendezhet egy ország a szezon során: ahogyan az első alkalommal, úgy 2023-ban is az Egyesült Államok az érintett.Noha Miamit elképesztő felvezetés előzte meg, végül a versenyzők a műkikötős pálya rossz minőségű aszfaltját, a sokat fizető VIP-nézők pedig a várakozásuktól elmaradt szolgálásokat kritizálták tavaly, és idén sem lett sokkal jobb a helyzet. Ám az amerikaiak most egy ennél is sokkal nagyobb lépést tesznek a fényűzés felé: 41 év után visszatér a Las Vegas-i Nagydíj, méghozzá olyan luxuskörülmények és fogadtatás közepette, amire még soha nem volt példa a sportág történetében.

Mit lehet tudni a Las Vegas-i Nagydíj helyszínéről?

Azt nem lehet mondani, hogy a szervezők nagyon titkolóztak volna az elmúlt másfél évben. Tavaly novemberben egy utcai parádén már sejtették, hogy milyen lesz a pálya; idén tavasszal aztán kikerült egy valósághű videó is az aszfaltcsíkról. "Szemétbe való", "az egyik legrosszabb pálya, amit valaha építettek" – ilyen, és ehhez hasonló kritikák érték az utcai pályát, amely Bakut másoló vonalvezetésében semmi egyedi nincsen.

Here’s what a full lap around the Las Vegas Grand Prix’s circuit will look like come Nov. 18. Via footage of the F1 23 video game. #vegas#F1#LasVegasGP@F1 . pic.twitter.com/W769Ex8Gi2 — Mick Akers (@mickakers) May 24, 2023

A körítésében viszont annál inkább. Ez legalább most megvan, mert 1981-ben és 1982-ben a parkolóban megrendezett, érdektelenségbe fulladt versenyeken ez sem volt. A pálya kerékvetői például azonnal beazonosíthatóvá teszik a helyszínt, hiszen a francia kártya szimbólumai díszítik majd a póker fővárosának pályáját. Ami még különlegesebb, hogy1985 óta első alkalommal rendeznek meg egy versenyt szombaton, amely ezúttal helyi idő szerint 22 órakor (sosem látott időpontban) kezdődik – de legalább Magyarországon így elég vasárnap reggel 7-kor kelni. Az időmérő ráadásul helyi idő szerint szombaton éjfélkor kezdődik, azaz Magyarországon szombaton reggel 9 órakor indul a kvalifikáció.

A szokatlan időpont mellett az időjárási körülmények rendkívül megterhelőek lesznek: a nevadai sivatagban a késő esti órákra akár 10 Celsius-fok alá is süllyedhet a hőmérséklet, ráadásul az időmérő elején 40%, a futamon 20% az eső valószínűsége is. (Az F1 történetének eddigi leghidegebb versenyét Kanadában rendezték 1978-ban, az ottani 5 Celsius-fok is akár veszélyben lehet.) Mint kiderült, a hidegre az időpont kijelölésekor nem voltak tekintettel. Egy dolog, amivel nem számoltunk, hogy este már nagyon hideg van, de a gumiszállító erre is felkészült. Amikor este elkezdődik a futam, akár három-négy fokig is hűlhet a hőmérséklet. Nagyon hideg is lehet, ami szokatlan kihívás elé állíthatja a csapatokat. A gumiszállító mindent megtett, hogy a gumik rendben legyenek" – mondta Ross Brawn, aki 2022-ben távozott az F1 vezetői testületéből, akinek a véleményét osztotta a Ferrari csapatfőnöke, Frédéric Vasseur is.

Hiába azonban a felkészültség, a Pirelli F1-es főnöke, Mario Isola arról nyilatkozott, hogy a nagy hideg és az alacsony tapadású pálya miatt nehéz dolguk lesz a pilótáknak, akik panaszkodni is fognak a hétvégén. Az egykori Forma–1-jogtulajdonos Bernie Ecclestone azok között van, akik szerint a semmi miatt van a nagy felhajtás, mert sem a tapadás nem lesz megfelelő, sem pedig a F1-es autók új generációja nem alkalmas a versenyzésre. Nem igazán várom. Ennek semmi köze a Forma–1-hez" – nyilatkozta az éles kijelentéseiről is ismert egykori nagyfőnök, aki szerint nem a versenyzésről fog szólni a vegasi futam.

Ilyen körülmények között rendezik meg a vegasi futamot

Ecclestone mondandójában van igazság, meg is mutatjuk, hogy micsoda. A versenyhétvége főszponzorai közé tartozik a világszerte ismert Caesars Entertainment, az MGM Resorts International és a Wynn Las Vegas Hotel and Casino is, amelyek a Liberty Media mellett nagy szerepet játszanak az esemény népszerűsítésében. A pálya a világ egyik legismertebb útszakaszán, a Stripen keresztül vezet, az MGM Resorts International pedig ezt kihasználva a világ egyik legexkluzívabb élő sportélményét teremti meg: a cég által üzemeltetett Bellagio melletti szökőkutak közvetlenül a lelátók mögött helyezkednek el, ezzel is rendkívüli látványt nyújtva.

Az ötcsillagos Wynn Las Vegas szálloda erre is rálicitált: egy egymillió dolláros csomagot hirdetett meg. A háromnapos lehetőséget megváltó személyek egy 5829 négyzetméteres, három hálószobás apartmanban pihenhetnek annak kétméteres ablakaival, billiárdasztalaival, étkezőivel és fitnesztermeivel együtt. A csomag tartalmaz emellett egy VIP-belépőt a paddock clubba és a hétvége eseményeire, valamint jegyeket egy showra, hatfős vacsorára, wellnessre és egy golftúrára. Továbbá a lehetőség biztosít kaviárt és egy négypalackos Don Perignon-pezsgőszettet.

Ez azonban sehol nincsen a legextravagánsabb VIP-csomaghoz képest, amely 5 millió dollárba kerül. Az magában foglal egy ötéjszakás tartózkodást a Nobu Sky Villa-ban, számos kényelmi szolgáltatást, saját sofőrt egy Rolls-Royce-szal, valamint két jegyet egy Adele-koncertre is. Továbbá hozzáférést biztosít egy 4700 négyzetméteres teraszhoz a Forma–1-es futam ideje alatt, amelyet úgy rendeznek be, mint egy versenypályát.

A jegyárak alapján a futam célközönségét határozottan nem a hétköznapi emberek jelentik, hiszen az ottani luxust jóformán csak a dúsgazdag üzletemberek és a celebvilág tudja élvezni majd. Azok után is igaz ez az állítás, hogy az elsőkörös jegyárusítás után rengeteg panasz érkezett, amiért a szállodák hatalmas mennyiségű jegyet akartak felvásárolni és azokat 100 ezer és 1 millió dollár közötti csomagba pakolni. Másodszorra így 2500 helyett már 500 dolláros belépők is elérhetőek voltak – mint legolcsóbb jegyek. Majd miután Max Verstappen bebiztosította a harmadik vb-címét, egyre kevésbé voltak érdeklődők a vegasi belépők iránt, így az elmúlt hónapban 35 százalékkal zuhantak a jegyárak, az átlagos belépőjegyek ára 1645 dollárról 1060 dollárra esett. Összehasonlításképpen, egy évvel ezelőtt a Las Vegas-i futamra a jegyek átlagára még nagyjából 2000 dollár volt.

Mivel a Las Vegas-i Nagydíjnak nincs külön promótere, hanem maga a Liberty Media reklámozza, ezért a céget terhelő költségek mellett a jegyeladásokból is ő profitál, emiatt is érthetőek az eredetileg magas árak. A körítés szempontjából még megjegyzendő, hogy – Max Verstappen nagy bánatára – egy külön megnyitó ceremóniát is rendeztek tele sztárokkal (akik közül a hétvége folytatásában sem lesz hiány), zenés fellépésekkel és igazi Las Vegas-i szórakoztató elemekkel. A helyszín a 15 hektáros paddock volt a belvárosban, amelyet a Liberty Media 240 millió dollárért vásárolt meg.

Ám mindez semmi, hiszen az amerikai tulajdonos szerint az egész teljesen meg fogja érni számukra.

„Szeretnék bocsánatot kérni minden Las Vegas-i lakostól. Nagyra értékeljük a türelmüket, és azt, hogy hajlandóak eltűrni bennünket – nyilatkozta a Liberty Media vezérigazgatója, Greg Maffei. – Nagyjából 1,7 milliárd dolláros bevételt hozunk a térségbe, szóval ez az esemény nem csak azoknak a szurkolóknak a javát szolgálja, akik látni szeretnék a futamot. Reméljük, hogy (a nagydíj) komoly gazdasági hasznot termel Las Vegasban."

„Reméljük azt is, hogy a folyamatban lévő építkezések miatt ez az év a legnehezebb, és hogy jövőre már könnyebb lesz a dolog. 105 ezer ember érkezik, szóval az esemény még Las Vegas-i mércével mérve is a legnagyobb lesz. Szerdától vasárnapig buli lesz, közel egy hétig tartanak az események és a zenés fellépések – folytatta Maffei, aki annyira biztos a sikerben, hogy februárban már arról tárgyalt, hogy 2032-ig meghosszabbítsa a nagydíj 2025-ig érvényes szerződését. – A jegyárak nagy része olyan költségből származik, ami nem teljes mértékben tőlünk jön. Nem haragszom a partnerekre, de az ötéjszakás szállodai foglalások és a hasonló tételek megemelték az árakat. A tény, hogy nagy a kereslet, ösztönzően hat."

Botrányos előzmények

Amellett, hogy szombat éjszaka, történelmi hidegben, az átlagemberek pénztárcáját hidegen hagyva, egy teljesen jellegtelen utcai pályára szervezték meg a Las Vegas-i Nagydíjat, több dolog is a rendezők ellen szól.

Egyedülálló a Las Vegas-i Nagydíj a paddock nevével kapcsolatban is, ugyanis kérésükre a pálya belsõ, a csapatok és a motorhome-ok számára fenntartott részét nem "paddock"-nak, hanem "pit building"-nek nevezik. Ennek oka, hogy 2017-ben a városban tömeggyilkosságot követett el egy ugyanerre a (Paddock) névre hallgató férfi.

Ennél is különösebb, hogy szeptember közepén máig nem közölt okok miatt meghalt az építkezésen egy munkás a Bellagio kaszinóhotel szökőkútjánál, ahol a VIP-lelátók is helyet kaptak. A hírek szerint a tisztázatlan körülmények között nyaksérülést szenvedő férfit azonnal kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni.

Már akkor és azóta is folyamatosan érkeztek a panaszok a helyi lakosok részéről a városban kaotikussá vált közlekedés miatt, az építkezés ugyanis teljesen megnövelte az addig sem elhanyagolható forgalmat. Maffei bocsánatkérése erre is utalt, a szervezők pedig szintén jelezték, hogy erre a felbolydításra a verseny biztos megrendezése miatt volt szükség.

Ennél nagyobb botrányt kiváltó panaszáradat talán csak a több tízezer vendéglátóstól érkezett, akik sztrájkot kezdeményeztek a múlt héten, amiért a helyi szállodák, kaszinók, éttermek nem mentek bele a követeléseikbe. A séfek és pultosok szakszervezete azt közölte, hogy 35 ezer tagjuk indít sztrájkot Las Vegasban, amennyiben a már hét hónapja fennálló követeléseiket nem teljesíti az MGM Resorts, a Caesars Entertainment és a Wynn Resorts. Ez összesen 18 nagy szállodában és kaszinóban okozhatott volna fennakadásokat a városban, de végül sikerült megegyezniük a feleknek és elkerülniük a versenyhétvége megbénítását. Így is problémát okoz azonban, hogy majdnem ezer segédmunkást (akiknek többségében az étel-ital kiszolgálásával kellett volna foglalkozniuk) nem engedtek be az Egyesült Államokba vízumproblémák miatt...

Miért kellett egy másik, új Monaco - csatornafedelekkel?

A Monacói Nagydíj helye az elmúlt években szponzor, népszerűség és izgalom hiányában egyre nagyobb veszélyben volt a versenynaptárban, és miután bejelentették a Las Vegas-i Nagydíjat, úgy tűnt, a legendás pályának végleg befellegzett. Ám tavaly ősszel előbb idénre, majd egészen 2025-ig megerősítették a Monte Carló-i hétvége helyét a naptárban. Ez leginkább az egyedi körülményeinek és a különleges helyszínnek köszönhető, ami miatt a legtöbb pilóta kiállt a folytatás mellett. De éppen ezért furcsa, hogy Las Vegasban miért próbálják meg lemásolni – még a megemelkedett monacói és csökkentett vegasi jegyárakkal együtt is jóval drágábban – ezt a különlegességet? Ez a 13-szoros futamgyőztes David Coulthardnak is feltűnt.

„Ha valaki Las Vegast egy másik városhoz szeretné hasonlítani, tele csillogással és szerencsejátékkal, akkor Monte Carlo a megfelelő választás. Ugyan Monacónak régebbre nyúlik vissza a történelme, és a királyi család már több száz éve uralkodik a hercegség felett, Las Vegas is egy olyan futam lesz, amely a város szívében zajlik, és az egész részese lesz a nagydíjnak – mondta Coulthard a Las Vegas Magazine-nal(!) készült interjúban. – Amerika mindig is rendkívül fontos piac volt a Forma–1 számára, de alapvetően mindig is nehezen tudták kiaknázni a lehetőségeket. Voltunk már korábban Las Vegasban vagy például Phoenixben is. Aztán érkezett Austin, és végre sikerült hasznot húzniuk a növekedésből."

Összességében, még soha ennyi kritika és botrány nem előzött meg egy olyan Forma–1-es versenyhétvégét, ami még meg sem történt.

Aztán elkezdődött, és tíz perc után jött az újabb döbbenet. Malajziában és Azerbajdzsánban ugyan már láttunk olyat, hogy rosszul rögzített csatornafedelek rongálnak meg autókat. Ám azt hihettük, azt reméltük, hogy Las Vegasban ilyen nem történhet meg. Nos, de. Az első szabadedzés elején előbb Esteban Ocon Alpine-ja sérült meg ilyen módon, majd Carlos Sainz Ferrarija állt meg a pályán, miután szinte felrobbant a padlólemeze alatt a csatornafedél. Nagy szerencse, hogy a spanyol pilóta nem sérült meg – az autója annál inkább. Ezzel a pechhel pedig Sainz teljes hétvégéje tönkrement, hiszen az alkatrészek cseréje miatt a rajtrács végéről indulhat majd a futamon – az FIA ugyanis nem tehetett kivételt vele szemben, a szabály szerint meg kell őt büntetni.

The moment Carlos ripped the cover out pic.twitter.com/Ei7bjapdOb — Nikhil Mistry (@nikhil02mistry) November 17, 2023

A gyakorlást félbeszakították, majd nem is folytatták, a második szabadedzésre pedig jóval később került sor a tervezettnél. Sietni kellett a javításokkal, mert ottani idő szerint pénteken hajnali 4.00-kor át kellett adni pár útszakaszt a forgalomnak – azért ilyet is ritkán olvashatunk Forma–1-es nagydíjjal kapcsolatban. Ezért aztán helyi idő szerint hajnali 2.30-ig kaptak haladékot a szervezők, de végül ezt nagy nehezen betartották: éppen hajnali 2.30-kor elkezdődhetett a 90 percesre növelt második szabadedzés – nézők nélkül, hiszen nem lett volna idő a leintés után a lelátó kiürítésére. Nem mindennapi nyitány volt ez Las Vegasban, és hol van még a vége?!

Ami talán jó hír, hogy ha végül Las Vegas tényleg "csak" anyagilag válik be, akkor talán a következő években picit visszább vesz a Liberty Media a körülötte történő felhajtásból, és nem erről fog szólni a szezon nagy része. Ha azonban valamilyen csoda folytán az átlagszurkolók, a pilóták és a csapatok tetszését még ezek után is elnyerik összességében a döbbenetes körülmények, akkor további hatalmas változásokra lehet számítani a sportágban. Valamint jó eséllyel arra, hogy Monaco (és a többi helyszín) sem marad meg a maga hagyományos formájában.

A Las Vegas-i Nagydíj további programja (az időpontok magyar idő szerint értendőek):