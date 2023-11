Óriásit hibáztak a szervezők: fontos szempontot nem vettek figyelembe a Las Vegas-i F1-es futam előtt

Ross Brawn bevallotta, hogy az esetleges alacsony hőmérsékletet nem vették figyelembe, amikor a Las Vegas-i Nagydíj bekerült a Forma-1-es naptárba.

A következő hétvégén Las Vegasban rendezik a Forma-1 utolsó előtti futamát, ahol az esti verseny során szokatlanul alacsony hőmérséklet fogadhatja majd a csapatokat.

Brawn, aki 2022-ben távozott az F1 vezetői testületéből, még részt vett a futamok szervezésében.

„Egy dolog, amivel nem számoltunk, hogy este már nagyon hideg van, de a gumiszállító erre is felkészült. Amikor este elkezdődik a futam, akár három-négy fokig is hűlhet a hőmérséklet. Nagyon hideg is lehet, ami szokatlan kihívás elé állíthatja a csapatokat. A gumiszállító mindent megtett, hogy a gumik rendben legyenek" – mondta Brawn.