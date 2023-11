Bernie Ecclestone durván kritizálta a Las Vegas-i Forma-1-es futamot

Miközben a teljes Forma-1-es paddock, a Liberty Media és a szurkolók is úgy készülnek a most hétvégi Las Vegas-i Nagydíjra, mint az egész F1-es szezon fő eseményére, van, akit egyáltalán nem érdekel a szerencsejátékok fővárosában most először megrendezendő futam. Bernie Ecclestone, a sorozat korábbi főnöke illette meglehetősen erős kritikával a közeledő eseményt.