Gigafizetést kap a Ferrari pilótája - kiszivárogtak a szerződés részletei

A Forma-1-ben szereplő Ferrari a napokban jelentette be, hogy szerződést hosszabbított Charles Leclerc-kel. Az új kontraktus hosszát ugyan nem hozták nyilvánosságra, de az olasz sajtó kiszivárogtatta a részleteket.

Csütörtökön jelentette be a Ferrari, hogy Charles Leclerc több évre szóló új szerződést írt alá a marnellói csapattal. A szerződés hosszára nem tért ki a bejelentés, de a hírek szerint legalább 2026 végéig magához kötötte a Scuderia a monacói pilótát.

A Corriere della Sera – amely mindig jól értesült a Ferrarival kapcsolatos ügyekben – információi szerint az Leclerc az idén lejáró szerződését 4 évvel hosszabbította meg, vagyis 2028 végéig erősítheti az olasz együttest. Az új szerződés ugyanakkor tartalmaz különböző kondíciókat, többek között egy záradékot, amely lehetővé teszi számára, hogy 2026 végén távozzon, ha a csapat addig nem tud számára olyan autót biztosítani, amellyel reális esélye lehet megnyerni a világbajnokságot.

A Ferrari mélyen a zsebébe nyúlt Leclerc miatt

A lap szerint Leclerc fizetése is jelentősen emelkedhet az új szerződéssel, az eddigi 25 millió helyett szezonként 30 millió euró (11,6 milliárd forint) körüli összeget fog kapni a maranellói istállótól, de különböző bónuszokkal együtt ez még több is lehet. Abban az esetben, ha még 2028-ban is a Ferrari pilótája lesz, a fizetése megemelkedik évi 46 millió euróra, vagyis a periódus végére nagyjából kétszer annyit tehet majd zsebre, mint eddig.

Ami Leclerc csapattársát, Carlos Sainzot illeti, folyamatban vannak a tárgyalások a Ferrarival, de egyelőre nem sikerült megállapodni az újításról.