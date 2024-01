Lassan haladnak az egyeztetések: kérdéses Carlos Sainz jövője a Ferrarinál

Charles Leclerc-rel sok évre előre megállapodott a Ferrari, azonban nagyon úgy néz ki, hogy nem haladnak a tárgyalások az olasz istálló és Carlos Sainz között. A hírek szerint lassan haladnak az egyeztetések, egyik fél részéről sincs igazán haladás a kompromisszum irányába.

Carlos Sainz jövője továbbra is a levegőben lóg

Úgy vágtunk neki a 2024-es esztendőnek, hogy mindkét Ferrari-versenyző szerződése lejár a rövidesen kezdődő szezon végén.

Charles Leclerc jövőjét azonban gyorsan elrendezte a Scuderia: csütörtökön bejelentették, hogy „több évre" aláírt ismét a monacói – jóllehet, a pontos végdátumot nem említették a közleményben. Mindeközben viszont a csapattárs Carlos Sainz jövője továbbra is a levegőben lóg - írja a Formula.hu.

A felek között elsősorban a szerződéshosszabbítás időtartama kapcsán lehetnek nézeteltérések. A hírek szerint ugyanis Sainz legalább kétéves megállapodást szeretne – főleg Leclerc vélhetően ennél jóval hosszabb idejű kontraktusa után –, miközben a Ferrari szeretné inkább csak rövid időre magához kötni őt, hogy nyitva hagyja az opcióit a 2026-os új szabályrendszer által fémjelzett korszakra.

Nincs kompromisszum a felek között, nem csitulnak az Audival kapcsolatos pletykák

Az olasz Formu1a.uno szakportál most szintén arról írt, hogy az, hogy nem jelentették be Leclerc-ével együtt Sainz maradását is, arra utalhat, hogy még nem is született megállapodás. A portál értesülései szerint lassan haladnak az egyeztetések, egyik fél részéről sincs igazán haladás a kompromisszum irányába.

Ám a lap is megjegyzi, hogy még mindig az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy megállapodnak a felek és Sainz is a Ferrarival kezdi majd meg a 2025-ös idényt az F1-ben. Persze mindeközben továbbra sem csitulnak az Audival kapcsolatos pletykák.