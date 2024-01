Vége a találgatásoknak: eldőlt a McLaren pilótájának jövője

A McLaren Forma–1-es csapata hivatalosan bejelentette, hogy szerződést hosszabbított Lando Norrisszal, aki így a 2026-os szezon végéig a wokingi csapatnál fog versenyezni.

Bár az utóbbi időben több pletyka is keringett, miszerint a brit pilóta Max Verstappen csapattársa lehet a Red Bullnál, amire Christian Horner és Helmut Marko is félreérthetetlen utalásokat tett az előző szezonban, a brit tehetség azonban új szerződést írt alá a McLarennel, így most lezárta a találgatásokat, legalábbis egy időre. Norris eddigi kontraktusa 2025 végéig szólt, ezt hosszabbította meg most 2026-ig a wokingi csapattal, ahol idén is Oscar Piastri oldalán fog versenyezni.

A McLaren 24 éves pilótája 2019-ben mutatkozott be a Forma–1-ben, vagyis az idei lesz már a hatodik szezonja. Annak ellenére, hogy még nem sikerült futamgyőzelmet aratnia, az egyik legfelkapottabb és legnépszerűbb pilótává nőtte ki magát az évek során, az előző szezonban pedig eddigi legjobb eredményét érte el, miután a hatodik helyen zárta a világbajnoki pontversenyt. Norris összesen hét alkalommal állhatott dobogóra a 2023-as idényben.

A McLarennél tehát stabilnak tűnik a jövő, az idei szezonra pedig már gőzerővel készülnek, hogy fel tudják venni a versenyt a magas szintet képviselő riválisokkal. Tavaly egyes pályákon kétségtelenül az övék volt a második legjobb autó, és sokan most is azt várják tőlük, hogy 2024-ben is harcban lesznek az élmezőnyben. Ezzel Norris is így van, aki szerint csapatának minden esélye megvan arra, hogy a Red Bull első számú kihívója legyen a Forma-1-ben.

"Remek érzés Papayában maradni.

A McLarennél nőttem fel, itt érzem otthon magam, a csapat pedig olyan számomra, mintha a családom lenne. Eddig izgalmas utat jártunk be, voltak jobb és rosszabb időszakaink, de tavaly megmutattuk, hogy mennyire vissza akarunk térni a mezőny elejére – Zakkel, Andreával és az egész csapattal együtt hihetetlen munkát tettünk bele az utóbbi években, és bízom benne, hogy harcban lehetünk a győzelmekért" – mondta a bejelentés után Norris.

Brown és Stella a McLaren fantasztikus utazásáról beszélt

"Örülök, hogy még hosszú évekig folytathatjuk a közös munkát Landóval. Fantasztikus utazás volt az elmúlt hat év, és fantasztikus az az elkötelezettség és tettvágy, amit mutatott, hogy előremozdítsa a csapatot, és visszaállítsa a McLarent a rajtrács élére. Tavaly láthattuk azt az alapvető szerepet, amit Lando játszott az eredmények feljavulásában, és várom, hogy így is folytassuk és sok dobogót szerezzünk" – tette hozzá Zak Brown vezérigazgató.

"Örömmel erősítem meg, hogy meghosszabbítottuk a Landóval való együttműködésünket egy többéves szerződéssel 2025 utánra. Lando pilótaként és emberként is érettebb lett, mióta 2017-ben csatlakozott a McLarenhez, tavaly nagyon fontos szerepet játszott az évközi fejődésünkben, lenyűgözően teljesített és hét dobogót szerzett több fantasztikus teljesítménnyel. Várom, hogy folytassuk a közös munkát vele és Oscarral. A pilótapárosunk fontos szerepet játszik abban, hogy az élmezőny felé tudjunk haladni. Lenyűgöztek az első közös szezonjukban, és alig várom, hogy folytathassam a kemény munkát mindkettőjükkel ezen az izgalmas úton, mit elkezdtünk" – összegzett Andrea Stella csapatfőnök, aki rendkívül bizakodó az új idény előtt.