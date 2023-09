A Red Bullnál már nyíltan beszélnek Lando Norris szerződtetéséről

A Red Bullnál már hosszú ideje napirenden lévő téma Sergio Pérez jövője. Még mindig nem dőlt el, hogy a következő szezonban is Max Verstappen csapattársa lesz-e a mexikói pilóta, akinek a sorsára nemrég az osztrák istálló tanácsadója, Helmut Marko tett félreérthetetlen utalást.

A szókimondásáról és kíméletlen kritikáiról is híres tanácsadó az utóbbi időben többször is élesen bírálta Pérezt, miszerint a mexikói nem eléggé kiegyensúlyozott és a koncentrációja sem megfelelő, valamint nyíltan beszélt arról is, kit szeretne az utódjának.

"Péreznek 2024-ig van szerződése, Norrisnak viszont sajnos 2025-ig, ami nagyon hosszú idő. Egyértelműen számolunk vele a jelöltek között. A Toro Rossónál annak idején már meg is állapodtunk vele, amíg a menedzsere meg nem tudta, hogy adódik egy lehetőség a McLarennél. Fiatalsága és gyorsasága miatt nagyon jól illene hozzánk. Sergio viszont már harminc is elmúlt és épp a negyedik gyermekét várja, úgyhogy más dolgok is foglalkoztatják" - tett félreérthetetlen utalásokat a 80 éves osztrák szakember.

Marko a kritikák mellett azért némileg méltatta is Pérezt, mondván a kétszeres világbajnok Verstappen mellett ő állta meg legjobban a helyét az elmúlt években.

"A Red Bull ülése egyfelől az egyik legkeresettebb hely, másfelől viszont Max Verstappen az ellenfeled. Ehhez nagyon erős személyiség és mentalitás kell. Az elmúlt években Pérez teljesített a legjobban mindannyiuk közül, és versenyeket is nyert" - írta meg a formula.hu, miként méltatta a mexikóit Marko.