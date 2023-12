A McLaren pilótája szerint jövőre már összejöhet a futamgyőzelem

A McLaren a 2021-es Olasz Nagydíj óta nem nyert futamot a Forma-1-ben, de a csapat brit pilótája, Lando Norris úgy véli, a közelmúltban mutatott formájuk alapján jövőre ismét képesek lesznek előrelépni.

Remekül fejlesztett és ennek köszönhetően hatalmasat lépett előre szezon közben a McLaren, amely végül a negyedik helyen zárt a konstruktőri tabellán. Azonban ami a futamgyőzelmeket illeti, közel tíz év után tudott a McLaren győzni 2021-ben, Daniel Ricciardo sikere óta viszont nem állt a dobogó élén a brit alakulat. Pedig idén Japánban és a Brazil Nagydíjon is közel álltak ahhoz, hogy megverjék a Red Bullt.

A csapat brit pilótája, Lando Norris idén megdöntötte Nick Heidfield nem túl pozitív rekordját, aki 13 díjátadón vett részt pályafutása során úgy, hogy nem volt futamgyőztes, a brit már 15-tel vezet. Ettől függetlenül magabiztosan látja a jövőt, ugyanis szerinte jövőre tovább fog fejlődni a McLaren és biztos benne, hogy így hosszú idő után sikerül újra futamgyőzelmet ünnepelniük.