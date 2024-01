A McLaren csapatfőnöke bizakodó az új idény előtt

Andrea Stella, a McLaren csapatfőnöke pozitívan nyilatkozott az istálló idei Forma-1-es autójával kapcsolatban, de óvatosságra intett a Red Bull utolérésének esélyeit illetően.

A wokingi bázisú istálló a tavalyi szezont a mezőny hátsó felében kezdte, majd egy sikeres fejlesztésnek köszönhetően az MCL60-as feljebb lépett a ranglétrán, és kilenc dobogós eredményt ért el, a McLaren pedig megszerezte a negyedik helyet a konstruktőri bajnokságban.

A kilenc dobogós helyezésből hét Lando Norris nevéhez fűződik, míg az újonc Oscar Piastri két dobogós helyezést, valamint a sprintfutam pole-pozícióját és a futamgyőzelmet is megszerezte Katarban.

Mivel a McLaren célja, hogy a következő szezonban stabilabb lábakon álljon, Stella kiemelte, hogy a csapat az új idényre is átviszi fejlesztési terveit.

"Amit az autó fejlesztésével kapcsolatban elmondhatok, az az, hogy meg tudtuk tartani azt a fajta fejlesztési gradienst, amit tavaly véghez vittünk, ami aztán ausztriai, majd a szingapúri frissítéshez vezetett" – idézi a RacingNews365 a McLaren csapatfőnökét. "A háttérben a szezon végén, majd a tél folyamán azon dolgoztunk, hogy megpróbáljuk megtartani ezeket. Az aerodinamikai fejlesztéseket tekintve, a felfüggesztéseket, a gumikkal való kölcsönhatást tekintve is képesnek kellett lennünk néhány lépést tenni előre" – folytatta Stella, aki a fejlődés ellenére visszafogottan nyilatkozott a McLaren erősorrendben elfoglalt helyét illetően.

A McLaren csapatfőnöke azt mondta, hogy az elért helyezés nagyban függ majd a rivális csapatok téli szünetben végzett munkájától is.

"Ebben a szakaszban, ha megnézem az erőforrásokat és azt, hogy mire voltunk kondicionálva, azt mondanám, hogy bátorít, amit látok, amit meg tudtunk tenni. Ugyanakkor azt is látom, hogy van még egy kis gőz a tartályban. Ez már most néhány olyan fejlesztést eredményezett, amit már a szezon elején szeretünk volna elérni, mert nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy a pilótáink nagy lépést fognak tenni előre."

Stella visszafogottan fogalmazott, amikor azt sugallta, hogy a McLaren kihívója lehet az élmezőnynek, mivel arra számít, hogy a Red Bull a 2023-as domináns szezon után ismét jelentős előnyre tesz szert.