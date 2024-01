Ez a szabályváltozás komoly veszélyt jelenthetne Max Verstappen fölényére

Az egykori Forma–1-es pilóta, David Coulthard egy olyan szabálymódosítást javasolt, amivel szerinte élesedne a verseny a világbajnoki címért. A 13-szoros futamgyőztes versenyző úgy véli, ismét több gumigyártónak kellene szerepelnie az F1-ben, ez pedig esetleg veszélyeztethetné Max Verstappen dominanciáját.

Max Verstappen 2023-ban minden korábbinál dominánsabb teljesítménnyel, 22-ből 19 verseny megnyerésével szerezte meg a harmadik világbajnoki címét. A Red Bull korábbi versenyzője, David Coulthard azonban tud egy módszert, amely megzavarhatja Verstappent, és szorosabbá tehetné a küzdelmet az összetett élén: egy új gumigyártó megjelenése szerinte ilyen lenne.

„Nem hiszem, hogy most sokan akarnának egy gumiversenyt, de szerintem jobb lenne – nyilatkozta a skót expilóta a Formula for Success podcastban. – Egyes pályákon a Pirelli abroncsait használnák, másokon pedig például a Bridgestone-ét. Természetesen ez a váltás a helyszínektől is függne, de így is befolyásolná a dolgokat, hiszen az aszfalttal érintkező gumi [minősége] az egyik legfontosabb tényező [a Forma–1-ben]."

Reálisan 2027-ig nem teljesül Coulthard kívánsága

2007-től egyetlen abroncsszállító működik a Forma–1-ben: onnantól 2010-ig a Bridgestone, majd 2011-től a Pirelli gyártja a gumikat a sportágnak. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) ráadásul nemrég közölte, hogy 2027-ig a Pirelli marad az F1 egyetlen gumiszállítója, így úgy tűnik, Coulthard vágya egy ideig még biztosan nem valósul meg.