Max Verstappent eltiltotta a Red Bull

A Red Bull háromszoros világbajnokát, Max Verstappent a csapata eltiltotta bizonyos veszélyes tevékenységektől, a pilóta szerződésében foglalt záradék alapján. A részletekről éppen maga Verstappen beszélt.

Max Verstappennek van a leghosszabb és legjövedelmezőbb szerződése a Forma–1-es versenyzők közül, hiszen a 2028-as szezon végéig le van kötve a Red Bullnál, amely évi legalább 40 millió fontos fizetést ad a hollandnak. Ám vannak bizonyos kikötések is ebben a szerződésben, mint például egy kilépési záradék, amely alapján ha a Red Bull nem lesz képes versenyképes autót tenni a versenyzője alá, akkor Verstappen szabadon távozhat.

Verstappennek megtiltotta a Red Bull, hogy síeljen

Ezen záradék érvénybe lépése jelenleg nem tűnik úgy, mintha veszélyben forogna, hiszen a 2023-as szezonban minden korábbinál dominánsabb teljesítménnyel győzött, és 2024-re sem jósolnak túl sok esélyt a riválisoknak. Tekintettel azonban arra, hogy Verstappen mennyire értékes számukra, a Red Bull szeretné biztosítani, hogy a holland mindig alkalmas legyen a versenyzésre. Így aztán a háromszoros világbajnoknak be kell tartania egy, a szerződésbe írt záradékot, amely arra kényszeríti őt, hogy kerülje az egészségére túl kockázatosnak ítélt tevékenységeket. Ilyen a síelés is, amit például barátja és riválisa, Lando Norris a napokban is űzött, Verstappen azonban nem teheti meg.

Öt éve nem síeltem, mert fennáll a veszélye, hogy eltörhet vagy kicsavarodhat valami, aminek súlyos következményei lennének – mondta Verstappen a Formule1 magazinnak. – Persze annak tudatában, hogy vannak még évek, amikor nagy esélyem van az újabb világbajnoki címekre és futamgyőzelmekre, automatikusan egy kicsit kevesebb kockázatot vállalok."

A Nordschleifén sem versenyezhetett Verstappen

Tavaly hasonlóan eltiltotta Verstappent a csapata egy tevékenységtől. A holland részt akart venni szeptember 9-én a Red Bull Formula Nürburgring nevű eseményen, amelyen Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo és Cunoda Juki is ott lehetett. Ám a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko Verstappennek megtiltotta a részvételt, az indoklás szerint azért, mert a hollandnak a világbajnokságra kell koncentrálnia, és mivel szokásához híven biztosan megpróbálna minél gyorsabban körözni a Nordschleifén is, ez túl kockázatos lenne számára a világ egyik legveszélyesebb pályáján.