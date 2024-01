Megtámadták az FIA elnökét, ő csak nevetett rajta

A 2021 decembere óta Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnökeként dolgozó Mohammed bin Szulajm elárulta, hogy tisztában van azzal, hogy kik azok, akik folyton ellene fordulnak és megpróbálják elmozdítani őt a pozíciójából.

Eseménydús bő két éven van túl Mohammed bin Szulajm az FIA élén, akinek az irányítása alatt máris óriási változások zajlottak le a szövetségen belül és a Forma–1-ben is. A közvélemény súlyos kritikákkal illette a közelmúltban az FIA bevételeit a középpontba helyező szakvezetőt, valamint elődje, Jean Todt is durván bírálta őt nemrég. Bin Szulajm egyik fő célja, hogy az FIA hatalma még nagyobb legyen a Forma–1-en belül, emiatt pedig gyakran kerül összetűzésbe a Liberty Mediával, akik jelenleg (bérben) a sorozat jogtulajdonosai. A német Motorsport-Magazinnak a tavaly szexista botrányba is keveredett FIA-elnök elárulta, hogy sok támadás éri őt, de tudja, hogy kik által.

Csak nevet a támadóin az FIA elnöke

„Tudom, hogy kik támadnak engem. És azt hiszik, hogy én ezt nem tudom. Komolyan elhiszik, hogy ebben a pozícióban lennék, ha buta emberekkel venném körül magam? Természetesen nagyon okos csapatom van. A paddock egy nagyon szűk kört jelent, mindenki ismer mindenkit. Az ember tudja, hogy ki mit szivárogtatott ki, vagy ki talált ki bizonyos dolgokat. Én tudom ezt. És mit teszek? Nevetek rajta. Tudom, ki áll mögötte, és aztán kinevetem őket. Hogy ez kontraproduktív? Nem. Jó tesz az üzletnek? Nem. Tudják, mi a jó az üzletnek? Az őszinteség. Az emberek összeülnek, vitáznak, kezet fognak, aláírnak egy szerződést. Tudjuk, hogy mi a mi felelősségünk, a feladatunk, és fordítva. Ez kétirányú út. A tisztánlátás fontos. (...) Minden termékre, amink itt van, minden szponzorra és partnerre igaz: ha befektetsz, kapsz érte valamit. Senki sem a semmiért teszi ezt. Az FIA más. Mi nem vagyunk profitképesek, de védenünk kell a pénzügyeinket. Muszáj, hogy az emberek, akik nekünk dolgoznak, értékesebbé váljanak" – idézte Mohammed bin Szulajm nyilatkozatát az M4 Sport.

Az FIA elnöke hozzátette azt is, hogy nem tart attól, hogy a Liberty Media és néhány Forma–1-es csapat elszakad az sportágtól, ugyanis szerinte életképtelen lenne egy FIA-tól független elitbajnokság.