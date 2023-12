Meglepő kijelentést tett az FIA elnöke, Hamilton főnöke máris cirkuszol

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke, Mohammed bin Szulajm kész arra, hogy a korábbi versenyigazgató, Michael Masi ismét a Forma–1-ben kapjon munkát. A hírre reagált a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is.

Michael Masi 2022 elején távozott a Forma–1 versenyigazgatói pozíciójából, amelyben három szezonon át dolgozott. A 2021-es szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj után, ahol az egyik nézőpont szerint Verstappent segítette a legvégén Hamilton ellenében, menesztették a posztjáról, később pedig az FIA kötelékében sem maradt tovább. Az ausztrál szakember idén a szülőhazája népszerű helyi túraautó-sorozatában, a SuperCars vezetőségében kapott helyet.

Az abu-dzabi szezonzárón történtek

A Red Bull-os Max Verstappen és a mercedeses Lewis Hamilton is 369,5 ponttal várta a 2021-es idény utolsó futamát. Hiába indulhatott a holland az élről, a brit azonnal átvette a vezetést, majd a hajráig előtte is maradt. Hat körrel a vége előtt aztán Nicholas Latifi balesete miatt biztonsági autós fázis következett, ami alatt Verstappen friss abroncsokra váltott, Hamilton azonban a pályán maradt. A holland visszaérkezésekor öt pilóta volt kettejük között, a Williams roncsait még szedték össze a pályabírók és már csak három kör volt hátra. Ha hagyják az öt pilótát visszavenni a köreiket, akkor nem lesz idő az újraindításra; ha pedig nem, akkor Verstappennek előbb meg kell előznie azt az öt versenyzőt, mielőtt a britet támadhatja. A Michael Masi vezette, küzdelmet akaró versenyirányítás azonban megoldotta: ahogy elmentek Hamilton mellett a lekörözöttek, azonnal kihívták a safety cart, így egyetlen kör maradt még a futamból. Fontos kiemelni: Masi döntése - bár Hamilton drukkerei szerint érthetetlen - szabályos volt, a szabálykönyv lehetőséget adott erre, Hamiltonnak pedig lehetősége volt rá, még ha első helyen állva nagy rizikó lett volna, hogy Verstappenhez hasonlóan friss abroncsra váltson. A gumielőny miatt pedig lényegében nem volt kérdés, hogy Verstappen az esélyesebb: meg is előzte Hamiltont, amivel megszerezte első világbajnoki címét.

Az FIA-elnök ismét alkalmazhatja Masit, Wolff reagált

„Olyasmiért nem tudok bocsánatot kérni, amihez nekem még semmi közöm nem volt – nyilatkozta Mohammed bin Szulajm, aki szintén 2022 elején került az FIA elnöki pozíciójába. – Ha kell, vissza is hozom Michael Masit. Ő is csak egy ember, akit keményen támadtak és bántalmaztak. A poklot is megjárta. Ha úgy látom, hogy az FIA-nak egy megüresedett vagy új pozícióba új embert kell keresnie, és Michael Masi a legalkalmasabb jelölt, akkor bizony vissza fogom hozni.

A Mercedes csapatfőnökét, Toto Wolffot is megkérdezték arról, hogy mi a véleménye Masi esetleges visszatéréséről, az osztrák szakember pedig egyértelműen kifejezte az ezzel kapcsolatos érzéseit.

„Olyan hihetetlen sebeket okozott, amelyeken bizonyos értelemben soha nem fogunk túllépni. Vannak pillanatok, amikor az ember azon gondolkodik, hogyan történhetett ez. Tudjuk, hogyan történt, de nem akarok egy percet sem foglalkozni vele, mert az túl nagy hitelt adna neki [Masinak]. Csak egy idióta, aki rossz döntést hozott" – nyilatkozta Wolff.