Hatalmas szerencse az amerikaiaknak, hogy Verstappenék megcsinálták helyettük a valódi show-t

Noha a legtöbben azt gondolták, hogy a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj a körítés miatt marad emlékezetes, végül azok nagyrészt botrányba fulladtak. A pályán történtek azonban megmentették a vegasi szervezők számára az F1-es hétvégét, mert Max Verstappenék miatt a szezon egyik legjobb futamára került sor a nevadai sivatagban – a látottakat pedig a verseny leintése után ki is elemeztük.

Az F1 történetének 1100. versenyhétvégéjét hatalmas káosz előzte meg, hiszen az amerikai tulajdonos annyira a látvány és a luxus irányába ment el a vegasi szervezésben, hogy azon a pilóták, a szurkolók és a helyi vendégmunkások is felháborodtak. A körülményeket tekintve Monacót, a vonalvezetést illetően Bakut idéző utcai pályán ráadásul az időpont és az időjárás-előrejelzés miatt is érkeztek előzetesen panaszok. Úgy tűnt, a "siker, pénz, csillogás" hármasból éppen az első fog hiányozni...

Őrületes vegasi hétvégét csináltak - a pilóták

A nyitónapon aztán rögtön egy rosszul rögzített csatornafedél okozott botrányt, ami Carlos Sainz és az első két szabadedzésre jegyet váltó szurkolók hétvégéjét is tönkretette. A következő két nap már hasonlóan nagy bakik nem voltak, de ha unalmasan telt volna el az időmérő és a futam, minden bizonnyal óriási kudarcként élték volna meg Las Vegasban a hétvégét. De nem így lett! A fordulatos, számos meglepetést hozó kvalifikáció után ugyanis következett a szezon talán legjobb versenye.Max Verstappent a több ütközést is hozó rajtnál elkövetett szabálytalan előzése után megbüntették, George Russell is nekiment a hollandnak, Lando Norris nagy balesetet szenvedett, Lewis Hamilton hullámvasutazott, volt két biztonsági autós fázis, Charles Leclerc őrült versenyt vívott Sergio Pérezzel, végül pedig Verstappen mégiscsak megnyerte a szezonbeli 18.(!) futamát. Többek között ezekről beszéltünk az év utolsó előtti Forma–1-es versenyét értékelő podcastünkben.