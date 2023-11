Meglepő kijelentést tett az egész futam alatt dühöngő Verstappen

A harmadik világbajnoki címét már korábban megszerző Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte a villanyfényes Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjat vasárnap a ferraris Charles Leclerc és csapattársa, a mexikói Sergio Pérez előtt. A futam után a Bellagio szálloda előtt értékelt a három dobogós.

„Szép lassan tudtam felfele jönni, minden jól alakult, majd jött a biztonsági autó, ami jól jött nekünk. Az egyenesben nem volt annyira jó a tempóm, majd jött Max, aki mindenki mellett elment. A szél néha zavaró volt, párszor meglepett minket. Az utolsó kanyarban jött Charles, aki bevetődött és meglepett. Gratulálok neki és Maxnak is, jó versenyzés volt, nem volt könnyű meglépni senkitől, szerintem jó futam volt" – mondta a harmadik helyezett Sergio Pérez, aki a 11. helyről küzdötte fel magát.

„Hihetetlen verseny volt, nagyon élveztem, de csalódott vagyok, ugyanakkor ennél több most nem volt benne. A rajtnál Max kicsit leterelt, de visszaelőztem, erősek voltunk az egész futamon. Szerencsétlen időben jött a biztonsági autó, mi nem álltunk ki, ennek pedig végén volt szerepe. Sok csatát hozott a futam, nagyon élveztem. Nagyon kellett ez mindenkinek. A hétvége jól végződött, ennél jobb első futam nem is lehetett volna Las Vegasban, jó volt a hangulat, boldog vagyok. A második helyet sajnálom, de mindent beleadtam, több ilyen futamra lenne szükség" – mondta a második helyezett Charles Leclerc, aki az utolsó kanyarban bemutatott előzésével került Sergio Pérez elé.

„Kőkemény futam volt. Próbáltam a rajtnál eldönteni a fontos kérdéseket, de a kanyarban eltűnt a tapadás, így szélesre mentünk. Kaptam büntetést, ami miatt hátrányba kerültem, rengeteget kellett előzni, majd jött a safety car is. Szinte végig padlógázon mentem, előztem, majd jött a csata az első helyért, amiben a DRS is sokat segített, de nem tudtam nagyon eltávolodni, mindig jöttek vissza a többiek is, élvezetes futam volt. Russell-lel összeértünk, de szerencsére így is tudtam nyerni. A DRS-nek és a lassú gumikopásnak komoly jelentősége volt. Remélem, mindenki élvezte a futamot, reméljük, jöhetünk jövőre és valami hasonló lesz akkor is" – mondta Max Verstappen, aki pályafutása 53. győzelmét szerezte, ebben a szezonban pedig már 18. alkalommal állhatott a dobogó tetején.

Érdekesség, hogy a holland gyakorlatilag folyamatosan kritizálta a hétvégét és a szervezőket, de végül láthatóan nagyon élvezte a futamot.

Folytatás egy hét múlva a szezon zárásával Abu-dzabiból.