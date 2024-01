Radikális lépéseket tehetnek a rivális csapatok a Red Bull ellen

A korábbi Forma–1-es pilóta, Gerhard Berger szerint a csapatoknak készen kell állniuk "radikális lépések" meghozatalára, ha meg akarják állítani a Red Bull dominanciáját.

A Red Bull a 2023-as F1-es szezonban korábban sosem látott fölénnyel zárt az élen az egyéni és a konstruktőri pontversenyben, miután a 22 versenyből 21-en győzelmet aratott Max Verstappennel és Sergio Pérezzel a volánnál. A riválisok, mint a McLaren, a Mercedes és a Ferrari a téli szünetben arra törekednek, hogy olyan autót építsenek, amely csökkenteni tudja a lemaradást, Gerhard Berger pedig úgy gondolja, hogy késznek kell lenniük az új ötletek befogadására is.

Radikális lépésekre van szükség a Red Bull legyőzéséhez

„A Forma-1-ben mindig másképpen zajlanak a dolgok, mint a legtöbben gondolnák. Nagyon magasan van a léc, de ha a Red Bull így teljesít, akkor nehéz lesz utolérni őket. Ez csak akkor működhet, ha a többiek radikális lépéseket tesznek – mondta Berger az Auto Motor und Sportnak. – A Ferrari továbbra is a legnagyobb kihívó lehet, mert már a szezon második felében is jobbak voltak annál, mint amit az eredmények mutattak. A Mercedest és [Lewis] Hamiltont soha nem szabad alábecsülni, és a McLaren is nagyon jó munkát végez."

A 10-szeres futamgyőztes osztrák expilóta az interjúban Max Verstappen és a Red Bull dominanciáját Michael Schumacher és a Ferrari kétezres évek elején látott fölényéhez hasonlította. Berger szerint annak a korszaknak az elmúlása is motivációként szolgálhat a többi csapat számára ahhoz, hogy legyőzzék az energiaitalosokat, akár már 2024-ben.