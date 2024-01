"Ne légy sz.r" - ezt tanácsolta Hamilton főnöke korábbi kollégájának

James Vowles, a Forma-1-es Williams istálló csapatfőnöke elárulta, milyen tanácsot adott neki Toto Wolff, amikor elhagyta a Mercedest.

Vowles a Mercedesnél dolgozott a 2014 és 2021 közötti példátlan, nyolc konstruktőri és hét egyéni bajnoki címet hozó szezon során. A 2022-es szezon végén hagyta el a csapatot, hogy csapatfőnök legyen a Williamsnél, ahol korábban Toto Wolff is munkálkodott, mielőtt a Mercedes vezetője lett.

Vowles a High Performance podcastnek elárulta, milyen tanácsot adott neki Wolff, amikor rászánta magát a váltása.

Azt hiszem, azt mondta: "Ne légy szar” - ez volt a tanácsa, amit próbálok is tartani. Ezen kívül tudja, hogy már jó ideje erre erre építettem magamat, ezért sok mindent nem tudott már adni nekem. Még ma is azt mondanám, hogy Frédéric Vasseur és Otmar Szafnauer voltak az iránymutató hangok. Még ha ellenfelek is, boldogan hívhatom őket. Tanácsot ugyan nem, de útmutatást tudnak adni” – idézi a RacingNews365 a Williams csapatfőnökét.

Vowles arról is beszél, hogyan haladt felfelé a ranglétrán a Mercedesennél, és azt is elmondta, hogy Wolff konstruktívabb tanácsokat is adott arról, hogyan kell vezetni egy csapatot.



„Toto volt olyan kedves, hogy annyi tapasztalatot adott nekem, amennyit csak tudott, tudta, hogy hová formál engem. Nem ezért, hogy Mercedesnél volt csapatfőnök legyek, de az idejét, a tudását, a tapasztalatát és a több felelősséget biztosította számomra” – magyarázta Vowles.