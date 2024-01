Ki nem találnánk, ki lehet Verstappen után a következő F1-es világbajnok

James Vowles, a Williams csapatfőnöke úgy gondolja, hogy Alex Albon képes lehet arra, hogy Forma-1-es világbajnok címet nyerjen.

Miútán Albont lefokozták a Red Bullnál, a brit–thai pilóta a Williamshez került, a brit csapatnál pedig lenyűgözte a vezetőket, mivel egy gyengébb autóban is jobban teljesített, mint az elődje, az azóta már a Mercedesnél versenyző George Russell.

A 27 éves brit–thai pilóta az előző szezonban a 13. helyet szerezte meg a vb-pontversenyben, 27 pontot szerzett, míg a Williams másik pilótája, az amerikai Logan Sargeant mindössze egy ponttal zárta az idényt. James Vowles, a Williams csapatfőnöke úgy gondolja, Albon vezérletével a Williams visszatérhet a győzelem útjára.

Vowles szerint, Albon sokat fejlődött a Red Bullnál eltöltött kemény időszak óta, ahol nem tudott futamot nyerni, miközben Max Verstappen csapattársa volt.



„A mostani Alex különbözik attól az Alextől, aki a Red Bullnál volt, vagy az attól Alextől, akit még a szezon elején láthattunk. Akkor még nem hitt magában, de most már igen. Boldog, van önbizalma, strukturáltan dolgozik, és meghatározza az irányt. Mindez persze egyszerűen hangzik” - mondta az AmuSnek a Williams csapatfőnöke.



„De a legegyszerűbb gyakran a legnehezebb. Soha nem tudhatod, mennyire jó egy pilóta egy másikhoz képest, amíg be nem ülteted ugyanabba az autóba őket. Ha más pilótáknak holnap Williamst kellene vezetniük, valószínűleg bajba kerülnének. A mostani Alexről tudom, hogy bármikor kihozza a maximumot a rendelkezésére álló autóból. Remekül megbirkózik a nyomással és egy nehezen vezethető autóval is, ez pedig előnyt jelenthet számára. Szerintem Alex rendelkezik azzal a képességgel, hogy egyszer világbajnokká váljon. Ezt őszintén mondom” – folytatta James Vowles.