Döntöttek a szervezők a botrányos Forma-1-es versenyről

A Forma–1-es Ausztrál Nagydíj szervezői a tavalyi botrány következtében meghozták a döntést, miszerint a 2024-es melbourne-i F1-es verseny után a szurkolók egyáltalán nem mehetnek be a pályára, hogy onnan figyeljék a díjátadót.

A kaotikus, három piros zászlós fázist is hozó 2023-as Ausztrál Nagydíj alatt nehezen lehetett észrevenni, de rengeteg néző elhagyta a lelátót a pálya irányában, miközben még zajlott a futam. Az emberek túlságosan megközelítették a pályát, sokan még a kerítés tetejére is felmásztak, ezáltal életveszélyes helyzetbe hozták magukat. Akadt olyan pillanat is a verseny leintése után, de a díjátadó előtt, hogy Nico Hülkenberg autóját néhány méterre meg tudták közelíteni a szurkolók – éppen azt az autót, amely elektronikus hibában szenvedett, ezért égett a vészjelző fénye is, azaz ha valaki hozzáér, akár halálos áramütést is kaphatott volna.

A verseny után sem léphetnek be a melbourne-i pályára a szurkolók

A versenyfelügyelők a nagydíj promóterének, az Australian Grand Prix Corporationnak a képviselőit is beidézték a mulasztások miatt a futam után. Végül nem róttak ki rájuk büntetést, arra kötelezték őket, hogy „terjesszenek elő egy formális helyreállítási tervet az FIA-nak, amely megfelelően kezeli a súlyos aggályokat".

Majdnem egy évvel később végül a szervezők bejelentették, hogy biztosra mennek, és 2024-ben nemcsak a verseny közben, de utána sem engedik be a szurkolókat a pályára. Azt, hogy a későbbi években hogyan kezelik a helyzetet, a közleményük szerint még nem döntötték el.

Az idei Ausztrál Nagydíjra a március 22-24-i hétvégén kerül sor a melbourne-i Albert Parkban, a szezon harmadik Forma–1-es versenyhétvégéjén.