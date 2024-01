„A vizsgabiztos nem volt boldog” - elképesztő történetet mesélt Max Verstappen a közúti jogosítványa megszerzéséről

A Red Bull háromszoros Forma-1-es világbajnoka, Max Verstappen már azelőtt bemutatkozhatott a Forma–1-ben, hogy rendelkezett volna közúti jogosítvánnyal, a holland nemrég pedig felidézte, hogyan is zajlott a vezetői vizsgája. A holland sztár hihetetlen történetet mesélt.

Hamarabb volt az F1-ben Max Verstappen, mint hogy megszerezte volna a jogosítványát

A ma már háromszoros világbajnok még csak 17 esztendős volt, amikor 2015-ben első futamát teljesíthette a Toro Rossóval, ekkor még nem volt meg neki a közúti jogosítványa.

Az FIA nem sokkal Verstappen debütálása után szigorított is a szabályain, és azóta már csak olyan versenyzők ülhetnek királykategóriás versenyautóba, akik rendelkeznek vezetői engedéllyel és betöltötték a 18. életévüket. Mindez azt jelenti, hogy hacsak nem vonják vissza ezen előírásokat, akkor Verstappen biztosan a valaha volt legfiatalabb F1-es pilóta marad - írja a Motorsport.

A Red Bull jelenlegi sztárjának persze nem kellett sokat várnia a hétköznapi jogosítvány megszerzésére, és amint lehetősége nyílt rá, szinte rögtön le is tette azt. A The Timesnak most viszont elismerte, hogy F1-es pilóta létére azért nem ment minden annyira simán.

Max Verstappen a vizsgáztató jóindulatának köszönheti a jogosítványát

A vizsgáztató azt mondta, menjek jobbra, én viszont balra mentem. Aztán pedig nem adtam meg az elsőbbséget egy gyalogosnak a zebrán. Emiatt nem volt valami boldog. Én azért vitába szálltam vele, mert a gyalogos szerintem még nem volt a zebránál. Úgy voltam vele, hogy „még nem értek oda, akkor miért kéne megállnom«?"

Verstappen azért elismerte, hogy F1-es pilótaként eléggé megalázó lett volna számára, ha végül nem engedik át. „Szerencsére azonban sikerült. Kissé kínos lett volna, ha nem megyek át. A vizsgáztató szerintem kedves volt velem."