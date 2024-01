Dagad a korrupciós botrány a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj körül

Korrupciós botrányba keveredett az F1-es Szingapúri Nagydíj tanácsadójaként is tevékenykedő miniszter. A szingapúri kormány azonban tagadja, hogy a szeptemberi hétvége veszélyben lenne.

Csütörtökön lemondott posztjáról Subramaniam Iswaran közlekedési miniszter, miután 27 vádpontban emeltek vádat ellene korrupció miatt – ő maga minden pontban ártatlannak vallotta magát. Iswaran állítólag több mint 160 ezer dollár (40 millió forint) értékben fogadott el kenőpénzt és ajándékokat a tavaly nyáron letartóztatott Ong Beng Sengtől, aki a Szingapúri Nagydíj promóterének elnöki tisztségét töltötte be – az ajándékok többek között repülőjegyeket, szállodai, futball- és koncertjegyeket is tartalmazott, valamint Seng belépőjegyeket biztosított F1-es versenyekre is.

Nincs hatással a korrupciós ügy a nagydíjra

Iswaran egyébként gyakran szerepelt a Szingapúri Nagydíjat követő díjátadó ceremónián. A szingapúri kereskedelmi és ipari minisztérium a hírekre reagálva közleményben jelezte, hogy az idén szeptemberben rendezendő Szingapúri Nagydíjat nem sodorta veszélybe az ügy.

"A megállapodások feltételeit a kormány alaposan áttekintette. Egy független tanácsadóval is tanulmányoztuk. Semmi sem utal arra jelenleg, hogy akár az F1-es, akár más szerződéseket a kormány szempontjából hátrányos módon kötöttek meg. A 2024. szeptember 20-22-re tervezett F1-es Szingapúri Nagydíj minden előkészülete a tervek szerint halad" – írta a minisztérium.

Szingapúr 2008 óta része az F1-es versenynaptárnak, és jelenleg 2028-ig van érvényes szerződése.