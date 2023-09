Dráma az utolsó körben, Carlos Sainz elképesztő versenyzéssel nyert meg a Szingapúri Nagydíjat

A Ferrari spanyol versenyzője, Carlos Sainz nyerte a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat. A második helyen a McLaren pilótája, Lando Norris végzett, míg a harmadik a mercedeses Lewis Hamilton lett. A futam sokáig emlékezetes marad George Russell utolsó körös drámája miatt is; az egész hétvégén szenvedő, Red Bull-os Max Verstappen pedig nem lehet végül csalódott az 5. hellyel.

Hihetetlenül izgalmas időmérő után még izgamasabb versenyre volt kilátás Szingapúrban, ahol Lance Stroll a horrorbalesete után el sem indult a futamon, míg a szenvedő Red Bullokkal Max Verstappen és Sergio Pérez is csak a mezőny második feléből (11., és 13. hely) vághatott neki a 62 körös villanyfényes viadalnak.

A rajt nagyon izgalmasra sikerült, Charles Leclerc azonnal elment George Russell mellett, így feljött a monacói a második helyre Sainz mögé. Hamilton is megelőzte a csapattárást, de a pálya levágásával, így ezt a pozíciót vissza kellett adnia - később Norris is megelőzte. Max Verstappen egy helyet tudott előre lépni, a 10. pozícióba, míg Juki Cunodától gyorsan el is búcsúztunk.

A városi pályán nagyon nehéz előzni, így Verstappennek is elképesztően nehéz volt a helyzete, de a 7. körben már így is a nyolcadik helyre verekedte magát előre, Magnussen és Hülkenberget is maga mögé utasította.

Az élen közben folyamatosan zajlott a Sainz-Leclerc csata, a monacói próbált egy másodpercben belül maradni, annak ellenére, hogy a csapatnál szóltak, hogy legyen három másodperccel a spanol mögött.

A 15. körhöz érkezve hallgatta meg a csapat tanácsát, de azonnal érkezett is tőle a panasz, hogy így ő lesz veszélyben, mivel mögötte Russell és Norris is érkezett. A 18. körben Piastrinak pár perces esőzésre hívták fel a figyelmét, majd Sargeant csapta a falnak a Williamsét, és ugyan továbbmegy, sok törmelék maradt a pályán, amiért bejött a biztonsági autó. A kemény gumikon haladó Red Bullok természetesen nem mentek ki a bokszba, így előreléptek a pályán. Sainz maradt az élen, de Verstappen mögé zárkózott. Leclerc-t viszont Russell és Norris is megelőzte a bokszban.

A 22. kör végén kiment a biztonsági autó, és újraindult a futam. Pillanatok alatt Verstappent megelőzték

Russell és Norris is elment mellette, Pérezt pedig Hamilton előzte, miközben Alonsót 5 másodperces időbüntetéssel sújtották. A Red Bullnak esélye sem volt, a 28. körben Hamilton, majd Leclerc is elment Verstappen mellett a 20 körrel frissebb kemény gumijain.

Az élen továbbra os Sainz állt, az első helyét semmi és senki nem veszélyeztette.

A Red Bullnál továbbra is a csodára vártak - egészen pontosan egy újabb biztonsági autós fázisra -, miközben Verstappen folyamatosan arra panaszkodott, hogy olyan, mintha jégen vezetne. Féltávhoz érkezve Sainz, Russel, Norris volt az első három sorrendje. Alonso közben folyamatosan kergette az ugyancsak csúszkáló Pérezt, de a hátsó régióban is zajlottak az események.

A 37. körben Pérez, Alonso és a szülinapos Ocon vívott elképesztő csatát, a spanyol jött ki rosszul az előzési kísérletből, ugyanis visszacsúszott a kilencedik helyre. Ocon nem sokkal később megelőzte Pérezt is, akinek teljesen elment a tapadása, elfogytak a gumijai - Alonso és asly is elment mellette -, végül ki is ment a bokszba.

Ám hiába versenyzett kiválóan Ocon, a 43. körben műszaki hiba miatt megállt alatta az autó, ami miatt láthatóan nagyon ideges volt. A baleset miatt virtuális biztonsági autós fázis jött, többen ki is jöttek kereket cserélni - a Ferrarik maradtak a pályán. Érdekesség, hogy a Red Bull nem sokkal előtte ment ki, ez is nagyon rosszul jött ki nekik. Alonso sem jött ki jól a dologból, a kerékcserénél bénáztak vele a szerelői, így fájdalmas másodperceket vesztett a spanyol.

A gumikat cserélő Russell nagyon közeledett az élen álló Ferrarira is, másodpercenként majdnem két másodperccel volt jobb Sainznál, így veszélybe került a Ferrari elsősége 14 körrel a vége előtt, még ha a Mercedes versenyzőjének Leclerc-en és Norrison is át kellett magát előbb rágnia. Közben a McLaren pilótája is gyorsabb volt a második helyen, mint a spanyol.

Russell az 53. körben meg is fogta Leclerc-t - a monacóit Hamilton is megelőzte -, így már a harmadik volt, mindössze nyolc másodpercre az élen álló Sainztól.

Russel folyamatosan jött fel az élen állókra, hét körrel a vége előtt mindössze 5 másodperc volt a hátránya az első helyhez képest. Négy körrel a vége előtt az első négy összeért, Sainz, Norris, Russell és Hamilton volt a sorrend, méghozzá stratégia különbségekkel.

Az 59. körben hatalmasat csatázott Russell és Norris, ez Sainznak jött nagyon jól. A Ferrari pilótája nagyon okosan versenyzett, ha kellett visszaengedte Norrist egy másodpercen belülre, hogy ő is nyithassa a DRS-t, így maga mögött tartva a gyorsabb és veszélyesebb Russellt.

Az utolsó körhöz érkezve sem változott az állás, zseniálisan versenyzett Sainz, majd jött a dráma: Russell besokkalt és belement a gumifalba, így pontot sem szerzett. Végül a Ferrari spanyolja megnyerte a versenyt, Norris lett a második, Hamilton pedig a harmadik.



A holland Verstappen az ötödik helyen végzett, a végén még kis híján megfogta Leclerc-et is.