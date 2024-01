Max Verstappen máris nyert egy versenyt 2024-ben

Max Verstappen a Forma-1 nélküli időszakban sem bírja a tétlenséget, most szimulátorba ült és a daytonai 24 órás verseny virtuális kiadását nyerte meg.

A GTD iRacing 24 Hours of Daytona versenyt Max Verstappen két társával, a Team Redline-nal nyerte meg egy GT3-as autóval, Gianni Vecchio és Ole Steinbraten társaságában. A háromversenyzős csapatok valóban 24 órát versenyeztek.

A GTD kategória a leglassabb autókat tömörítette a versenyben, így Verstappen csapatát szinte egyfolytában lekörözték, de így is ők voltak a leggyorsabbak a 12 csapat közül.

Verstappen volt a volánnál az utolsó szakaszban, így vele ment át az autó a célvonalon.

Verstappen rajongása a GT kategóriáért nem titok, vannak tervei is az F1-es pályafutása utánra, 2025-től saját csapata is lesz, a későbbiekben pedig akár indulhat is majd endurance versenyeken.

Az igazi 24 órás versenyt Daytonában a következő hétvégén rendezik majd és többek között Jenson Button, Sebastien Bourdais, Marcus Ericsson, Brendon Hartley, Felipe Massa, Felipe Nasr és Paul di Resta is autóba ül majd.