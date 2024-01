Sainz apja az Audiról győzködi a fiát

Miután Carlos Sainz a múlt héten megnyerte a 46. Dakar-ralit, arról beszélt, hogy a Ferrari Forma-1-es csapatánál versenyző fia és az Audi között biztosan lesznek egyeztetések a jövőben.

A 61 éves Sainznak karrierje során a negyedik alkalommal nyerte meg a világ legnehezebbnek tartott tereprali-viadalát, s tette mindezt az Audival, amelyhez 2022-ben csatlakozott. Az Audi hamarosan a Forma-1-ben is érdekelt lesz, ugyanis 2026-ban csatlakozik a királykategóriához. Sainz elárulta, számára egyértelmű, hogy az ingolstadtiak F1-es projektje sikeres lesz.

"Az Audi mindig biztosan sikeres lesz, tudom, milyen komolyan vesznek minden projektet. Azt is jól tudom, hogy a híres német mentalitás mit jelent a gyakorlatban – ismerem a jó és a nem olyan jó oldalait is, de egyszerűen nagyon kell tisztelnünk a Volkswagen-csoportot, illetve az Audit" – mondta Sainz a Dakar-rali sajtótájékoztatóján.

Sainzéknál beszédtéma az Audi

A kétszeres rali-világbajnok F1-ben versenyző fiát, ifjabb Carlos Sainzt korábban már többször is összeboronálták az Audival, ugyanis a Ferrari pilótájának szerződése a 2024-es szezon végén lejár, ráadásul a maradása cseppet sem biztos, lévén, rengeteg kritika érte az utóbbi időben. Idősebb Sainz elárulta, családon belül bizony gyakran szóba kerül az Audi, és szerinte lesznek a jövőben egyeztetések a németek és a fia között.



"Mindannyian tudjuk, hogy a Forma-1 egy különleges világ, én pedig nagyon tisztelem az Audit. Az én szememben csak idő kérdése, mire sikeresek lesznek az F1-ben. Nincs varázsgömböm, de abban a pillanatban, amikor az Audi eldöntötte, hogy csatlakozik az F1-hez, rengeteg tiszteletet váltott ki belőlem. Természetesen lesz értelme Carlos kapcsán arról beszélni, mire lehet képes az Audi, annál is inkább, mert én magam is tagja vagyok az Audi családjának" – mondta a spanyol ralilegenda.