A Ferrari főnöke ülést ajánlott a Forma-1-ben a korábbi világbajnoknak

Különleges történetet mesélt el a hétszeres MotoGP-világbajnok Valentino Rossi. A korábbi motorversenyző elmondása szerint 2004-ben úgy teljesített, hogy lehetősége lett volna egy Forma–1-es üléshez, ám ő végül maradt két keréken.

Valentino Rossi 2004-ben már sorozatban a negyedik vb-címét szerezte meg a gyorsaságimotoros-világbajnokságon, a sikereinek köszönhetően pedig egy privát Forma–1-es teszten is részt vehetett. Mint kiderült, az olasz versenyző négy keréken is kiválóan teljesített, hiszen hasonló köröket futott a fioranói versenypályán, mint az F1-ben akkor domináló Michael Schumacher. Rossi ezzel felkeltette az akkori Ferrari-csapatfőnök, mostani Forma–1-vezér Stefano Domenicali figyelmét is.

„Elmentünk Fioranóba, hogy teszteljük az autót. Elég gyors voltam, egy perc alatti köröket teljesítettem. Emlékszem, hogy a szerelők fogadásokat kötöttek arra, hogy egy perc fölött vagy alatt fogok-e körözni, és végül én nyertem. Aztán ezen tesztek után elmentem Mugellóba, majd Valenciában is volt egy igazi tesztem, és ott választanom kellett. Ha igent mondtam volna, akkor a Minardival, [a Ferrari egyfajta B-csapatával] versenyezhettem volna. Aztán ha elég gyors lettem volna, akkor a cél és az út az lett volna, hogy a Ferrarinál versenyezzek" – mondta Valentino Rossi Gianluca Gazzoli podcastjében.

A kíváncsiság megmaradt Rossiban

Az olasz sportoló elgondolkodott a lehetőségen, de végül (egészen 2021-ig) maradt a MotoGP-ben, ahol további három vb-címet szerzett. A Minardiból pedig nem sokkal később a Red Bull-tulajdonú Toro Rosso lett, így nagy kérdés, hogyan alakult volna a később a ralit, jövőre pedig a Le Mans-i 24 órás versenyt is kipróbáló Rossi karrierje.