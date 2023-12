Az Aston Martin F1-es sztárja, Fernando Alonso úgy gondolja, hogy nem a versenyzés, hanem a tripla hétvégék fogják "kinyírni". Könnyen lehet, hogy a spanyol pilóta lassan elgondolkozik a visszavonuláson a Forma-1 rosszul megszervezett versenynaptára miatt, ami rengeteg utazást vetít elő 2024-re is.

Még nem tervezi a visszavonulást Fernando Alonso, de...

Fernando Alonso a 2021-es visszatérése óta - 2018 végén hagyta ott a Forma-1-et és a McLarent, hogy a Toyotával és a Cadillackel megnyerje kétszer is a Le Mans-i 24 órás viadalt is - még mindig fantasztikus formában van, saját érzése szerint a 2023-as szezonja karrierjének egyik legjobbja volt.

A 2024-es szezont már 42 évesen kezdő Alonso még nem érzi, hogy visszaesne a tempója, de hozzátette, hogy az F1-gyel kapcsolatos utazás és a versenynaptár kialakítása nagy gondot okozhat számár (is) - írja a Motorsport.

„Már korábban is elmondtam, hogy amint azt érzem, hogy már nem tudom a maximumot nyújtani, akkor én leszek az első, aki ezt elismeri és elköszön, mert óriási az önbizalmam és a meggyőződésem azzal kapcsolatban, hogy mire is vagyok képes" – mondta Alonso. - Előbb-utóbb eljön ennek is az ideje, de könnyen lehet, hogy a versenynaptár és az elképesztően megterhelő menetrendünk fog átbillenteni a másik oldalra, ha elkezdek kételkedni."

Fernando Alonso: Az ilyen dolgok nyírnak ki, nem a versenyzés

A 2024-es szezont a jelenlegi versenynaptár szerint egy Las Vegas-Katar-Abu-Dzabi tripla versenyhétvége zárná, Alonso pedig elismerte, hogy már előre fél ettől a felállástól.

„Az idei év is nagyon megterhelő volt úgy, hogy két versenyt még el is töröltek, és senki nem tudja, hogy milyen is lesz egy 24 versenyes szezont futni. Őszintén, azt hittem egyértelmű lesz, hogy Vegasnak önálló versenynek kell lennie, nem tudom, miért hittem azt, hogy ez így is lesz. De így, hogy egy tripla első helyszíne lesz... Az ilyen dolgok nyírnak ki, nem a versenyzés."