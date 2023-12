A korábbi csapatvezető már rég kirúgta volna a hatalmas kárt okozó F1-es pilótát

A Jordan istálló egykori alapítója és csapatfőnöke, Eddie Jordan szerint a Williams Forma–1-es csapata nem hozott jó döntést azzal, hogy meghosszabbította pilótája, Logan Sargeant szerződését 2024-re.

Logan Sargeant örülhet, hogy a Williams csapatát Eddie Jordan helyett James Vowles vezeti, mert a 75 éves ír szakvezetőnél nem lenne helye a 2024-es rajtrácson. Sargeant a Forma–2-ből érkezett idén az F1-be, ám 22 futamon mindössze egyetlen (miközben csapattársa, Alexander Albon 27) pontot szerzett – azt is hazai pályán, nagyrészt Charles Leclerc és Lewis Hamilton kizárásának köszönhetően. Az Egyesült Államok így 30 év után szerzett ismét pontot a Forma–1-ben, így az ország 999 pontnál jár összesítésben.

Az amerikai pilóta helye utolsóként vált biztossá a jövő évi mezőnyben, maradása pedig a gyenge szereplése mellett azért is meglepő, mert ő volt az a pilóta, aki a legtöbb kárt okozta idén a csapatának az autótöréseivel. Sargeant többek között Hollandiában és Japánban is alaposan összetörte az autóját, a keletkezett károk hatással voltak a jövő évi fejlesztésekre is, összesen pedig a Williamsnek 4,3 millió dollárjába, átszámolva mintegy 1,5 milliárd forintjába kerültek a javítások.

Eddie Jordan szerint Logan Sargeant nem érdemelt helyet a mezőnyben

A Formula For Success podcastben Eddie Jordant arról kérdezték, hogy ha lenne még saját csapata, ő beválasztaná-e Sargeantet, az ír szakember pedig egyértelműen nemleges választ adott.