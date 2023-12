Kiderült, melyik pilóta okozta idén a legtöbb kárt a Forma-1-ben

A Forma-1 idei szezonjában Logan Sargeant bizonyult a törésrekordernek azzal, hogy a részvételével bekövetkezett balesetekben összesen 4,3 millió eurós kár keletkezett az őt foglalkoztató Williams versenyautóiban.

A Williams újonca lett a törésbajnok

Noha Logan Sargeant hullámzó teljesítményt nyújtott újoncidényében, és mindössze egyetlen pontot szerzett, a Williams mégis egy évvel hosszabbított vele, így jövőre is a mezőny tagja lesz. Az amerikai pilóta maradása némiképp azért is meglepő, mert ő volt az a pilóta, aki a legtöbb kárt okozta idén a csapatának az autótöréseivel. A 22 éves versenyző Hollandiában és Japánban is összetörte az autóját, a Willaimsnél pedig elismerték, hogy a keletkezett károk hatással voltak a jövő évi fejlesztéseikre is. Becslések szerint a Williamsnek 4,3 millió dollárjába, átszámolva mintegy 1,5 milliárd forintjába kerültek az amerikai bukásai és az egyéb olyan esetek, amelyekben sérült az autója, míg ez az összeg Albon esetében „csak" 2,7 millió dollár volt.

Van, amiben Verstappen az utolsó

A legnagyobb károkozók listájának második helyén a Ferrari spanyol pilótája, Carlos Sainz végzett (4,04 millió euró), ami elsősorban két nagy bikásnak köszönhető: előbb egy meglazult aknafedél törte össze a Las Vegas-i Nagydíj első szabadedzésén a spanyol Ferrariját, majd egy héttel később Abu-Dzabiban a második szabadedzés kezdete után törte össze az autóját, csak az említett két eset bő kétmillió dollárjába került a maranellói istállónak, összesen pedig 3,6 millió dollárnyi (1,2 milliárd forint) kárt okozott a szezonban. A képzeletbeli dobogó legalsó fokára a Red Bull mexikói versenyzője, Sergio Pérez állhatott fel, aki szintén kímélte az autóit (3,2 millió euró). Érdekesség, hogy Pérez csapattársa, a háromszoros világbajnok Max Verstappen végzett a lista élén, messze a legkevesebb (345 ezer dollár) tétellel terhelte meg csapatát.

A károkozók listáját becsült összegek alapján a basspro24chevy állította össze, amely az év során minden kárt nyomon követett, bár a lista nem tartalmazza a motorcserék költségeit.

Összességében 40 millió dollár (14 milliárd forint) körüli kár keletkezett a szezon során, ahol a Mercedes pilótájának, George Russellnek volt a legkevesebb balesete, ugyanis Las Vegason kívül csak Kanadában és Szingapúrban okozott kárt. Azonban Valtteri Bottas, Fernando Alonso és Lewis Hamilton is egymillió dollár alatt "termelt".

Íme, a legfőbb károkozók listája: