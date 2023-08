Kiderült, mi okozta az F1-es pilóta balesetét a Holland Nagydíjon

A Holland Nagydíj vasárnapi futamán a Williams pilótája, Logan Sargeant a 15. körben kisodródott és kiesett. James Vowles csapatfőnök felfedte, mi okozta versenyzője balesetét.

A Williams amerikai pilótája karrierje során először jutott a Q3-ba a szombati időmérőn, majd ezt követően kétszer is összetörte az autóját. Második alkalommal a 72 körös vasárnapi futamon, amikor a 15. körben ráhajtott a 8-as kanyar kanyarcsúcspontján lévő rázókőre, kisodródott és a falnak ütközött. Sargeant már a rádión is jelezte, hogy a jobb első kerekénél valami meghibásodott, ezt pedig megerősítette a Williams csapatfőnöke, James Vowles.

"A 8-as kanyar kanyarcsúcspontjánál van egy magasított rázókő, amin többször is áthajtott. Már pénteken is volt erre példa, de a versenyen is legalább háromszor-négyszer használta azt. Ezen a rázókövön annyira odaverte az autó padlólemezét, hogy elszállt a hidraulikus nyomás az autóban, azzal együtt a szervó is. Erre egy ezredmásodperce sem volt reagálni, nekünk pedig meg kell értenünk, hogyan fordulhatott elő ilyesmi" - árulta el a csapatfőnök, aki szerint a 15. körre már egyébként is tönkrement Sargeant versenye, aki csapattársához hasonlóan nem állt ki kereket cserélni az első zápor alatt.