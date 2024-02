Nem lesz könnyű elrabolni a Forma-1 egyik legkeresettebb pilótáját

A Williams csapatfőnöke a véget nem érő pletykák és találgatások hatására kénytelen volt színt vallani pilótájuk, Alexander Albon szerződésének talán legfontosabb pontjáról.

A nagy Forma-1-es mozgolódásban az egyik rendszeresen előkerülő név a Williams 27 éves brit-thai versenyzőjéé, Alex Alboné, akit a hírek szerint több nagy csapat is kész megkínálni egy üléssel. Hallani a Mercedes érdeklődéséről, ahol Lewis Hamilton bejelentett és 2025-ben esedékes távozása kapcsán csak úgy röpködnek a nevek, valamint a Red Bull is folyamatosan "mutatja magát", ami abból a szempontból nem meglepő, hogy Albon 2019-ben a Toro Rossó színeiben mutatkozott be az F1-ben, majd még abban az idényben, éppen a Magyar Nagydíj után átvette Pierre Gasly helyét a Red Bullnál.

Csakhogy a kérőknek nem lesz könnyű dolguk, miután a Williams csapatfőnöke, James Vowles végre kibökte, hogy Albon szerződése 2025 végéig szól, ráadásul elég sokat beszélgetnek a közös folytatásról is.

"Ez nem egy olyan dolog, amiről sokat beszélünk a nyilvánosság előtt, de tény, hogy 2025-ig van aláírt szerződésünk. Egy szóval minden hír, ami ebben a témában megjelenik, nem más, mint spekuláció. Többször is elmondtam már, az a környezet, amit a Williamsnél igyekszünk kialakítani, megérdemel egy olyan remek versenyzőt, mit Alex. Nagyszerű versenyző, semmivel sem rosszabb, mint a korábbi bajnokok, akikkel együtt dolgozhattam" - osztotta bőkezűen a dicséretet a csapatfőnök.

Vowles aztán így folytatta: