Újabb hihetetlen nevet dobtak be lehetséges Hamilton utódnak

Mióta kiderült, hogy Lewis Hamilton 2025-től a Ferrari pilótája lesz, csak arról szólnak a hírek kis túlzással, hogy ki ül majd a brit helyére a Mercedesbe.

Most egy újabb nevet dobtak be a kalapba, Daniel Ricciardo és Carlos Sainz, valamint Fernando Alonso mellett most egy korábbi világbajnok, Sebastian Vettel neve is előkerült.

A még mindig csak 36 éves német 2022-ben vonult vissza, a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff pedig gyakran beszél vele, hiszen jóban vannak, de a csapat főnök állítása szerint nem téma a német visszatérése.

Vettelről korábban is pletykálták a visszatérést, de eddig ezek nem bizonyultak igaznak. Talán, ha a Mercedes egy versenylépes autót tenne alá, az meggyőzhetné a németet, aki ráadásul ezzel nagy példaképét, Michael Schumachert másolhatná, aki szintén a Mercedesnél tért vissza egy hosszabb kihagyás után.