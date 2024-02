Megdöbbentő közleményt tett közzé az FIA, az egész sportvilágot érinti

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) egy, a sportolókat érintő online bántalmazásról szóló felmérés meglepő eredményeit tette közzé, amelynek következtében az F1 irányító testülete kijelentette, hogy megpróbálja leküzdeni a közösségi médiában tapasztalható zaklatások növekedését.

Az FIA a United Against Online Abuse kampány eredményeit osztotta meg, amely 22 szövetség segítségével, többek között a nemzetközi labdarúgó-, atlétikai-, kerékpáros- és teniszszövetségen belül is felmérést készített az internetes zaklatással kapcsolatban. A jelentésből kiderült, hogy a sportszövetségek 90%-a attól tart, hogy az online zaklatások a sportolókat visszavonulásra kényszeríthetik,a válaszadók 75%-a pedig arról számolt be, hogy a sportolókat és/vagy a családjukat rendszeresen éri fenyegetés. A szövetségek 66%-a úgy véli, hogy a közösségi médiás platformoknak többet kellene tenniük az online visszaélések leküzdése érdekében.

Az FIA egyik munkatársát 2022-ben érte az első támadás

Az FIA elnöke, Mohammed bin Szulajm kiemelte, az F1-et irányító testület a 2022-es Amerikai Nagydíj óta még inkább harcol az online zaklatás ellen, amikor egy spanyol női versenybírót, Silvia Bellotot értek támadások.

„Együtt arra törekszünk, hogy a viselkedésben és a szabályozásban változásokat eszközöljünk, hogy biztonságosabb, harmonikusabb környezetet hozzunk létre, amely mentes a visszaélésektől, a gyűlölködéstől és a zaklatástól. Már számos sportszervezet és kormány támogat minket, és tárgyalásokat folytatunk más érdekelt felekkel is a támogatási bázisunk bővítéséről" – mondta Mohammed bin Szulajm.