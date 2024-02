"Jók az esélyei" - bizakodó Michael Schumacher öccse

Ralf Schumacher szerint unokaöccse, Mick Schumacher alkalmas lenne Lewis Hamilton helyére lépni a Mercedes Forma 1-es csapatánál.

Ralf Schumacher unokaöccse szekerét tolja

Mióta Lewis Hamilton bejelentette szenzációs 2025-ös átigazolását a Ferrarihoz, mindenki azt találgatja, ki pótolhatja majd a hétszeres világbajnok autóversenyzőt a Mercedesnél.

Óriási nyomás nehezedik Toto Wolff csapatfőnökre, de Ralf Schumacher a segítségére sietett - írja a Bors.

"Olyan sok jelölt nem lesz. Az a kérdés, mit akar csinálni Toto Wolff. Mick biztosan az egyik legjobb választás lenne a fiatalok sorából. Igaz, ott lesz a piacon egy Carlos Sainz is, de szerintem ő inkább az Audinál fog landolni. Úgy hiszem, Micknek jók az esélyei, és meg is érdemli a lehetőséget" – mondta a Sky Sports szakkommentátoraként dolgozó Ralf Schumacher, aki 1997 és 2007 között maga is F1-pilóta volt.

Toto Wolff jó véleménnyel van Mick Schumacherről

Már csak Toto Wolffnak kell ugyanezen a véleményen lennie. De eddig csak pozitívakat hallottam tőle Mickről..". – tette hozzá a 24 éves német pilóta szakmabeli nagybátyja.

Mick Schumacher a Forma-1-ben két gyengébb évet (2021-22) produkált a Haas istálló pilótájaként. Tavaly már sehol sem jutott neki versenyzői státusz. Akkor a Mercedes nyújtott neki mentőövet: apja korábbi (2010-12) csapata tesztpilótaként alkalmazta Hamiltonék mögött. Idén is marad ebben a pozícióban, de emellett az Alpine WEC-csapatában belekóstol a hosszútávú vb-sorozatba is.