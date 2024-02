Ők ülhetnek Hamilton helyére a Mercedesnél

Lewis Hamilton utolsó évére készül a Mercedes Forma-1-es csapatánál, ugyanis hamarosan aláírhat a Ferrari csapatához. A szaksajtónak természetesen nem is kellett több, beindultak a találgatások a brit lehetséges utódjával kapcsolatban.

A csütörtöki nap szenzációja, hogy Lewis Hamilton a Mercedestől a Ferrarihoz igazol 2025-ben. A brit sajtó szerint erről a csapat dolgozóit már tájékoztatták is, hivatalos bejelentés pedig este várható. Közben már a lehetséges utódokról cikkeznek, egyelőre öt név van a kalapban.

Carlos Sainz

Kézenfekvőnek tűnhet a spanyol versenyző, hiszen akkor lényegében egy csere következne be, ugyanis Sainz helyére érkezik majd Hamilton az olaszokhoz. A spanyolnak nem kell jobb ajánlólevél annál, hogy 2023-ban csak ő tudott futamot nyerni nem Red Bull autóval.

Fernando Alonso

A másik spanyol pilóta okozott már elég meglepetést az F1-ben, miért ne jöhetne még egy? Az Alpine-t már lecserélte az Aston Martinra, most jöhetne a Mercedes? A másik mercis versenyzővel, George Russell-lel remek a kapcsolata, többszörös világbajnokként betölthetné a Hamilton ávozása által keletkezett űrt.

Alex Albon

Az F1 egyik legnagyobb tehetségének tartják, sokan ácsingóznak rá 2025-től, most hozzájuk csatlakozhat a Mercedes is. A Williams elég gyatra teljesítménye ellenére Albon munkáját sokan dicsérték 2023-ban, a Mercedes csapatfőnöke, Christian Horner többször is elismeréssel beszélt róla.

Esteban Ocon

Az Alpine jelenlegi versenyzője a Mercedesnél nevelkedett, így jövőre, a szerződése lejártával akár vissza is térhetne. Egy biztos, a közeg nem lenne számára teljesen ismeretlen.

Daniel Ricciardo

Az ausztrál első sorban egy Red Bull ülésre pályázik 2025-ben, de talán elfogadná a Mercedesét is. A tapasztalata sokat érhetne Russell mellett és talán az sem zavarná, ha a csapattársát nem Max Vertsappennek hívnák.