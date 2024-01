Új helyszín jelentkezett be F1-es futam rendezésére

Megkezdték az illetékese a tárgyalásokat azzal kapcsolatban, hogy valamikor a jövőben Chicago rendezhessen Forma-1-es futamot.

Az F1 rögzítette a szándékot a United States Patent Office-nál, ami ilyenkor az első lépés. 2017-ben is így történt Miami és Las Vegas esetében is, és már ezek a városok rendeztek is futamot, de ugyanez nem sikerült New Yorknak.

Az Egyesült Államokban három futamot rendeznek: Miamiban, Las Vegasban és Austinban, így nem valószínű, hogy egy negyedik is bekerül majd a naptárba.

Egyelőre nincs sok esély chicagói futamra, de komoly pénzügyi és politikai erők dolgoznak a háttérben a pletykák szerint. A NASCAR a következő három évben rendez futamot Chicagóban, lehet, hogy utána lenne komolyabb esély az F1-re koncentrálni.