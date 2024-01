Lewis Hamilton miatt került be a Forma-1-be a pilóta, de már meg is bánta

Minden bizonnyal nem fog több Forma–1-es hétvégén rajthoz állni Jack Aitken, aki ezáltal egyetlen F1-es futamszerepléssel fogja zárni a pályafutását. Aitken felelevenítette a 2020-as Szahír Nagydíjon szerzett tapasztalatait.

A 2020-as szezon utolsó előtti hétvégéjén a mezőny maradt Bahreinben, ahol az egymás után rendezett második versenyt Szahír Nagydíjnak nevezték. Ezen a hétvégén a mercedeses Lewis Hamilton pozitív koronavírusteszt miatt nem vehetett részt, így a Williamsből George Russell helyettesítette őt, míg Russell helyére a Williams akkori tesztpilótája, Jack Aitken ült be. A brit-koreai pilóta abban az évben került át a Renault-tól a Williamshez, és főállásban a Forma–2-ben versenyzett, ám Hamilton betegsége miatt lehetőséget kapott az F1-ben is.

A Szahír Nagydíj azonban nem a legjobban alakult Aitkennek, aki a 17. helyről rajtolt, majd azon a környéken haladt, amikor a táv kétharmadánál megpördült és leszakadt az autójáról az első szárny. Ez az incidens vezetett a biztonsági autós fázishoz, amelyben George Russell és Valtteri Bottas kerékcseréjét is elrontotta a Mercedes. Aitken végül a 16. pozícióban fejezte a versenyt, és mivel az idényzáróra Hamilton jobban lett, ez maradt az utolsó versenye is.

Aitken magával viszi az emléket a sírba

„Akkoriban nagyon csalódott voltam az élmény miatt, mert úgy tűnt, hogy teljesíthetem a második versenyemet is Abu-Dzabiban, mivel Lewis még mindig nem volt biztos abban, hogy időben felépül. Végül nem így lett, és az egyetlen versenyen, amelyen indulhattam, volt egy balesetem. Ez pilótaként nagyon frusztrált. Az idő múlásával viszont átértékeltem a dolgokat, és rájöttem, hogy tulajdonképpen az összes többi dologból, amit csináltam, legyen szó szabadedzésről, időmérőről vagy a verseny hátralevő részéről, kihoztam a maximumot. Azt az emléket pedig, hogy a világ 20 legjobb pilótájának tagja lehetek, még ha csak egyszer is, azt magammal vihetem a sírba. Boldog lehetek, hogy megcsináltam" – mondta Aitken a The Race-nek.

Másként csinálná a dolgokat Aitken

A 28 éves pilóta az elmúlt időszakban elsősorban a német túraautó-bajnokságban (DTM) szerepelt és az endurance-versenyzéssel foglalkozik, így tavaly és tavalyelőtt már többek között a Le Mans-i 24 órás autóversenyen is elindult. Aitken arról is beszélt, hogy ha visszamehetne az időben, nem töltene el annyi évet azzal, hogy vár egy Forma–1-es szereplésre, amely ráadásul végül csak Hamilton megbetegedése miatt jött neki össze. A brit-koreai versenyző úgy érzi, hogy talán hiba volt, amikor az erőfeszítéseit teljes mértékben az F1-re összpontosította a Renault, majd a Williams akadémistájaként és tesztpilótájaként, mert inkább más sorozatokban kellett volna már fiatalabban kipróbálnia magát.