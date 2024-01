A vártnál hamarabb tér vissza Max Verstappen

Max Verstappen is tagja a Team Redline csapatának, amelyik elindul a kedden kezdődő, virtuális Real Racers Never Quit nevű versenyen.

A Forma–1 háromszoros világbajnoka nagy szerelmese a szimulátoros versenyzésnek is, és az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a Team Redline csapatát fogja segíteni. Hétfőn este az is kiderült, hogy Verstappennek véget ér a téli szünet, ugyanis már kedden megkezdődik számára az új szezon.

Már kedden szimulátorba ül Verstappen

A Team Redline bejelentése alapján a holland pilóta Real Racers Never Quit nevű versenyen is tagja lesz a csapatnak, akárcsak a menedzsere tehetséges fia, Thierry Vermeulen, valamint a Forma–2 2022-es bajnoka, Felipe Drugovich.

Max Verstappen confirmed to race in #RRNQpic.twitter.com/LNuLRrDFFG — Team Redline (@TeamRedlineSim) January 15, 2024

Az RRNQ idei kiírása hat állomásból áll, az elsőre kedden kerül sor, ahol a virtuális valóságban a floridai Daytona International Speedway pályán köröznek a versenyzők.