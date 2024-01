A csapatfőnök szerint Verstappennek nem lenne esélye futamgyőzelemre egy McLarenben

Andrea Stella, a Forma–1-es McLaren csapatfőnöke úgy gondolja, a háromszoros világbajnok Max Verstappen egyetlen futamot sem tudna nyerni, ha egy McLarenben ülne.

A Red Bull egészen elképesztő szezont produkált, hiszen 22 futamból 21-et megnyert, ebből 19-szeres a holland Max Verstappen diadalmaskodott, aki ezzel rekordot állított fel a Forma 1-ben. A szezon második felében egy remek fejlesztési csomag bevetésével a McLaren óriási javuláson ment keresztül, így végül megszerezte a negyedik helyet a konstruktőri világbajnokságban.

A McLarennek remek pilótái vannak, hiszen Lando Norris hétszer is dobogóra állhatott, míg Oscar Piastri két dobogós helyezése mellé megnyerte a katari sprintversenyt, mellette pedig és az Év Újonca is az ausztrál pilóta lett. Ennek ellenére Andrea Stella, a McLaren csapatfőnöke úgy gondolja, hogy az autójuk egyelőre képtelen futamgyőzelmekért harcolni, és ez akkor is így lenne, ha Max Verstappen ülne valamelyik McLarenben.