Megverték és megkínozták az emberrablók a Forma-1-es pilótát

Rendkívül nehéz időszakot is át kellett élnie fiatalkorában a Forma–1 történetének eddigi utolsó női Formula–1-es pilótájának, Giovanna Amatinak – Crispian Besley a tavaly megjelent Driven to Crime: True Stories of Wrongdoing in Motor Racing című könyvében a részletekről is beszámolt.

Az F1 történetében mostanáig öt nő ülhetett volánhoz, közülük ráadásul csak ketten – Maria Teresa de Filippis és Lella Lombardi – indulhattak el futamon is. Az utolsó női versenyző Giovanna Amati volt még 1992-ben, az olasz pilóta a Brabham csapatában három versenyhétvégén, edzéseken vezethetett autót. Amati egy korábbi interjújában beszélt a zaklatott gyermekkoráról, és most a planetf1.com is írt róla annak apropóján, hogy egy könyvbe is belekerült a korábbi pilóta különleges története.

Amati emberrablás áldozata lett, 75 napig tartották fogva

Az 1959-ben született Giovanna Amati 1978. február 12-én egy klubban töltötte az estét két barátjával, majd Amatiék családi villája előtt parkoltak le. Ott aztán három álarcos, fegyveres gengszter betört az autóba, és betuszkolták Amatit a furgonjukba. Az akkor 18 éves olasz nőt végül 75 napon át tartották fogva egy apró ketrecben, emellett megverték, lelkileg megkínozták, és állítólag meg is erőszakolták. Két és fél hónap után végül a mozilánc-tulajdonosként dolgozó édesapja összegyűjtötte az érte kért mintegy egymillió dolláros váltságdíjat.

Az emberrablókat Amati kiszabadulása után szinte azonnal elfogta a rendőrség, az olasz nőt viszont nagyon megviselték a történtek. Ám, mint kiderült, pozitív következményei is lettek az esetnek, hiszen megerősödött miatta a későbbi pályafutására.

„Egyértelműen erősebb lettem. Aki három hónapot tölt fogságban, az vagy megőrül, vagy erősebb lesz. Én megerősödtem" – mondta az esetről Amati.

A megerősödött Amati mostanáig az utolsó pilótanő lett az F1-ben

Giovanna Amati a később szintén Forma–1-ig jutó, tragikusan meghalt barátjával, Elio de Angelisszel együtt a történtek után komolyabb autóversenyzői karrierbe kezdett, különböző formulaautó-bajnokságokban szerepelt. Ezeken

felfigyelt rá az akkor a Benettont irányító Flavio Briatore, aki tesztlehetőséget ajánlott Amatinak, 1992-ben pedig a Brabham színeiben háromszor Forma–1-es hétvégén is autóba ülhetett az olasz pilótanő, aki a későbbi években GT-sorozatokban is elindult, majd a 2000-es visszavonulása után a hazájában lett televíziós szakértő.