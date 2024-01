Verstappen egy pillanatig sem gondolta, hogy Pérez egy szinten van vele

Max Verstappen, a Red Bull háromszoros Forma-1-es világbajnok pilótája úgy gondolja, csapattársa, a mexikói Sergio Pérez akkor sem volt egy szinten vele, amikor az idény elején két futamot is meg tudott nyerni.

A holland pilótának elképesztő szezonja volt, hiszen 22 futamból 19-et megnyert, ezzel pedig megdöntötte az egy szezonon belül megnyert futamok számát, nem mellesleg 290 ponttal előzte meg a vb-pontversenyben mexikói csapattársát. Pedig Pérez számára is jól kezdődött a szezon, hiszen négy futamot követően Pérez és Verstappen is két-két győzelemmel állt, ezt követően aztán a mexikói pilóta teljesítménye visszaesett, és rendkívül hullámzóan teljesített a szezon fennmaradó részében.

Sokan nem értik, mi történt Pérezzel, aki az idény elején tartani tudta a lépést Verstappennel. A holland azonban a kérdésfelvétéssel sem ért egyet, szerinte ugyanis a mexikói az idény elején sem volt azon a szinten, ahol ő.

A teljes képet kell nézni. Szaúd-Arábiában a tizenötödik helyről kellett rajtolnom, Bakuban pedig egy kicsit hátráltatott a biztonsági autó. Véleményem szerint nem teljesen igazságos kiegyenlített küzdelemről beszélni. Az én szemszögemből ugyanis nem volt az. Közelebb volt hozzám, de az összes körülményt figyelembe kell venni, ami ehhez vezetett. És ez részben torzítja a képet" " – mondta Verstappen az Auto Motor und Sport című német szaklapnak.

Pérez az Azeri Nagydíjon aratott győzelme után többször is elégedetlen volt az autójával, ezzel szemben Verstappen Miamiban rájött valamire, ami komoly fordulatot hozott neki.

„Voltak bizony beállítások, amiket össze kellett illeszteni. Pár dolog, amit a kormányon lehet állítani: fékerőegyensúly, differenciálmű, motorfék. Az új gumik is másképp működnek kicsit. Ezekkel az eszközökkel kellett boldogulni, kicsit másképp keverni őket, és a jelek szerint ez segített nekem többet kihozni az autóból" – folytatta a holland pilóta, aki arra is reagált, hogy a Red Bull állítólag az ő kívánságai szerint fejleszti az autóját.