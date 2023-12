Súlyos betegségéről vallott Max Verstappen

Elmondása szerint a Forma–1-es szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjat követően nagyon beteg volt a háromszoros világbajnok Max Verstappen.

A Red Bull holland pilótája szinte minden rekordot megdöntött a 2023-as idényben, ám úgy tűnik, a rengeteg kimerítő utazás és verseny után a pihenést egy betegséggel indította el. A Talking Bull podcastben Max Verstappen arról is beszélt, hogy a levelezésére sem néz rá ezekben a hetekben, emiatt pedig elnézést is kért Gianpiero Lambiase versenymérnöktől.

„Abu-Dzabi után néhány napig nagyon beteg voltam, még mindig lábadozom belőle. Ráadásul ott volt a sok utazás, ami szintén nem segített. Ám most van két nagyon szép hetem, amikor kikapcsolhatok, nem nézek e-maileket és F1-hez kapcsolódó dolgokat. Őszintén szólva már most is bocsánatot kell kérnem a mérnökömtől, mert már küldött három e-mailt a következő szezonnal kapcsolatban, és nem reagáltam rájuk. Azóta viszont találkoztam vele, így kiengeszteltem őt" – nyilatkozta Verstappen.

Verstappen a csúcson

Verstappen idén nagyon könnyedén szerezte meg pályafutása harmadik világbajnoki címét. A holland versenyző jelenleg minden idők harmadik legtöbb futamgyőzelmét aratta már a száguldó cirkuszban, és az elmúlt két szezonban a futamok 77 százalékát megnyerte. Az 1979-es Forma–1-es világbajnok, Jody Scheckter is komoly dicsérettel illette a Red Bull holland pilótáját, szerinte a holland még az ő korában is a mezőny legjobbja lett volna.