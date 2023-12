Verstappen saját csapatot akar indítani

A háromszoros Forma-1-es világbajnok Max Verstappen már többször is elmondta, hogyan nem tudja elképzelni az életét a visszavonulása után, most azonban némiképp betekintést engedett abba, hogy hogyan láthatjuk majd 40 éves kora után.

A holland pilóta szerződése öt év múlva jár le a Red Bullnál, elképzelhető, hogy ezt követően abbahagyja a versenyzést a Forma-1-ben. A háromszoros világbajnok most hangot adott azon terveinek, mihez szeretne kezdeni, miután búcsút intett a versenyzésnek.

A holland pilóta jelenlegi szerződése 2028 végéig szól a Red Bull-lal, és akár még az is előfordulhat, hogy ezt követően befejezi F1-es karrierjét. Többször is beszélt már arról, hogy a jövőben szívesen indulna például a Le Mans-i 24 óráson, de emellett akár még csapatvezetői szerepet is vállalna valahol. A saját esportcsapatot működtető holland sztárpilóta a Blicknek arról nyilatkozott, hogy a GT-versenyzésben szeretne saját csapatot indítani.

"Ez a célom. Nem feltétlenül akarok én is vezetni, de fel szeretnék építeni valami nagyot és esélyt adni a tehetséges versenyzőknek" – mondta a háromszoros bajnok a Blicknek arról, hogy a GT-versenyzésben szeretne saját csapatot indítani.

Verstappen nem akar mellébeszélni

"Ez nem jelenti azt, hogy el akarom őket juttatni a Forma–1-be, de szeretnék nekik segíteni az előrejutásban. Rengeteg olyan széria van a motorsportban, ahol jól érezheted magad és sikeres lehetsz, nem mellesleg pedig meg is élhetsz belőle. Ez nem csak az F1-ben van így."