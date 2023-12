Új néven indul 2024-ben a Forma-1-es csapat

A Forma-1-ben szereplő Sauber Motorsport bejelentette, hogy a Kick.com streamingszolgáltató lesz a csapa névadó szponzora a következő két évben.

A Sauber már azt is bejelentette, hogy KICK Sauber C44 lesz a 2024-es autó neve, míg a csapat a Stake F1 Team Kick Sauber nevet kapta. A változtatásra azért volt szükség, mert a csapat együttműködése véget ért az Alfa Romeóval.

„A Sauber mindig az innovációt kereste a sportágon belül, ez az új együttműködés is ezt a filozófiát követi. A Kick megújította a streaming fogalmát, és most hasonló elképzelésekkel érkeznek a Forma-1-be is. A közös együttműködés célja az is, hogy új és innovatív módokat találjunk, hogy közelebb kerülhessünk a szurkolóinkhoz" – mondta Alessandro Alunni Bravi.

A Sauber név egyébként először kerül újra használatba 2018-at követően, ugyanis azóta az Alfa Romeo kapta a névhasználati jogokat, noha a csapat ugyanaz volt. 2026-ban az Audi veszi majd át a csapat teljes irányítását.