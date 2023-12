Az FIA korábbi elnöke megszólalt a Hamiltont érintő botrányról

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) előző elnöke, egyben a Ferrari Forma–1-es csapatának korábbi vezetője, Jean Todt is elmondta a véleményét Felipe Massa ügyéről, amit a brazil pilóta a 2008-as Szingapúri Nagydíjjal kapcsolatban indított.

Felipe Massa idei harca

Massa azután vette elő szűk 15 évet követően az ügyet, hogy kiderült, Bernie Ecclestone és az FIA akkori elnöke, Max Mosley már az idény vége előtt tudott a szingapúri botrányról. Eszerint a Renault-s Nelson Piquet szándékosan vágta falnak az autóját, miután a csapat vezetése erre felszólította. Az így létrejött biztonsági autós fázis miatt végül Piquet csapattársa, Fernando Alonso nyerte a futamot, Massa pedig részben egy rossz bokszkiállásnak köszönhetően elbukta a győzelmet, és mint később kiderült, ezáltal a vb-címet is Lewis Hamiltonnal szemben.

Felipe Massa és csapata a 2008-as vb-címért folytatott harc kapcsán minden érintett ellen jogi lépéseket tettek, akik közül még többen dolgoznak vagy versenyeznek is az F1-ben. Az akció (amelyhez Lewis Hamilton segítségét is kérték) célja annak megakadályozása, hogy bármelyik szereplő esetleg kulcsfontosságú iratokat, bizonyítékokat tüntethessen el; valamint az is célja, hogy töröljék a szingapúri futam eredményét, ezáltal Hamilton helyett Massa kapja meg a vb-elsőséget.

Jean Todt reakciója

Jean Todt, a Ferrari korábbi csapatfőnöke az ominózus 2008-as évben már nem ebben a szerepben, de a Scuderiánál dolgozott, mielőtt 2009-ben az FIA elnöke lett. A francia szakember most a La Stampa kérdésére megszólalt a tizenöt évvel ezelőtti szingapúri versenyről, és elmondta, megérti Massa felháborodását.