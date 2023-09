Massáék már Hamiltont zsarolják, hogy adja át a világbajnoki címét

Újabb hírek érkeztek a 2008-as Forma–1-es szezon világbajnoki címe körül forgó vitával kapcsolatban: a Nemzetközi Automobil Szövetséget (FIA) és az F1-et perrel fenyegető Felipe Massa ügyvédje már az év világbajnokát, Lewis Hamiltont próbálja meggyőzni arról, hogy segítse őket az általuk vélt igazság kiderítésében.

Massa azután vette elő szűk 15 évet követően az ügyet, hogy kiderült, Bernie Ecclestone és az FIA akkori elnöke, Max Mosley már az idény vége előtt tudott a szingapúri botrányról. Eszerint a Renault-s Nelson Piquet szándékosan vágta falnak az autóját, miután a csapat vezetése erre felszólította. Az így létrejött biztonsági autós fázis miatt végül Piquet csapattársa, Fernando Alonso nyerte a futamot, Massa pedig részben egy rossz bokszkiállásnak köszönhetően elbukta a győzelmet, és mint később kiderült, ezáltal a vb-címet is Lewis Hamiltonnal szemben.

Massa jogi csapata, élükön a brazil expilóta ügyvédjével, Bernardo Vianával úgy véli, hogy erős érveket tudnak felsorakoztatni, ám ehhez segítség lenne, ha Hamilton is mellettük szólalna fel.

„Lewis Hamilton a sport egyik legfontosabb nagykövete, aki mindig is megvédte a sport becsületét. Egy tiszteletbeli brazil állampolgár versenyzőről van szó, akit nagyon kedvelnek Brazíliában. Remélem, hogy ő is támogatni fog minket" – nyilatkozta Viana, aki hangsúlyozta, az ügy nem a brit világbajnok ellen szól.

Massa csapata október közepéig hosszabbította meg a határidőt arra, hogy az F1 reagáljon a felvetődött kérdéseikre.

Forrás