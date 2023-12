Fernando Alonso szerint az Aston Martin még nem állt készen idén

Fernando Alonso pozitívan tekint az első szezonjára az Aston Martinnál, de elismerte, hogy a csapat még nem állt készen arra, hogy felvegye a versenyt a Forma-1 legjobbjaival.

Alonso szerint még állt készen az Aston Martin

Az Aston Martin meglepően jól és erőteljesen kezdte a 2023-as szezont, amiben a rutinos spanyol pilótának kulcsszerepe volt, hiszen hat dobogós helyezést ért el az első nyolc futam alatt, sőt Monacóban még a győzelemben is reménykedhetett.

Mindez meglepő volt, mivel a 2022-es idényt mindössze a hetedik helyen zárta a konstruktőri bajnokságban a kanadai-brit istálló. A szezon előrehaladtával azonban az Aston Martin lemaradt a riválisokkal szemben a fejlesztési versenyben és látványosan visszaesett a teljesíténye, emiatt a szezon végére visszacsúszott a csapat a konstruktőri lista ötödik pozíciójába. A formahanyatlás ellenére Fernando Alonso kijelentette, hogy kevés negatívumot lehet felhozni az Aston Martin idei szezonja kapcsán.

"Csak pozitívumokat látok. Ezek a küzdelmek a munka részei, és én részese vagyok ennek az útnak. Nagyon erősen kezdtünk, még számunkra is meglepő volt, milyen versenyképesek lettünk a tavalyi évhez képest. Talán olyan helyzetben találtuk magunkat, amelyre még nem álltunk készen. Harcoltunk a Mercedesszel és a Ferrarival, olyan topcsapatokkal, amelyek hozzá vannak szokva ezekhez a küzdelmekhez. Egy kicsit visszaestünk a szezon során az autó fejlesztése mentén, még nem vagyunk a legmagasabb szinteken. Emiatt kevésbé bizonyultunk versenyképesnek. Mindent összevetve, 12 hónappal ezelőtt szinte elképzelhetetlen volt, hogy így kezdjük a szezont. Tökéletesen emlékszem arra, hogy milyen volt a tavalyi teszt a szezonzáró után. Ha valaki akkor azt mondta volna nekem, hogy olyan helyzetbe kerülünk, mint amilyenben voltunk, nem hittem volna neki" – nyilatkozta Alonso a médiának, többek között a Racingnews365-nek.

2012 óta a legjobb szezon

A kétszeres világbajnok úgy véli, a 2012-es szezon óta - amikor Sebastian Vettellel harcolt a világbajnoki címért - az idei volt a legjobb éve a Forma-1-ben.

"Az egyéni teljesítményt tekintve azt hiszem, 2012 mellett ez volt a legjobb szezonom, mindennel elégedett voltam. Motivált voltam és fitt, emellett a teljesítményem is rendben volt, bár néha nehéz körülmények adódtak"

A spanyol pilóta a szezon öt legjobb futamát is megnevezte, amelyben helyet kapott egy olyan nagydíj is, amelyen nem is végzett a dobogón.

"Bahrein, Monaco, Kanada, Monza és Brazília volt számomra az év legjobb öt versenye. És szándékosan tettem bele Monzát, mert ott csak kilencedik lettem, így nem álltunk a dobogóra, nem történt olyan, amire az emberek emlékezni fognak. Azonban valószínűleg nekünk volt a leglassabb autónk Monzában, vagy a második leglassabb, de az a hétvége egyike volt azoknak, amikor minden jól alakult, így pontot tudtunk szerezni" - vélekedett Alonso, aki nem rég a visszavonulásáról is beszélt.