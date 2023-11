Alonso már eltervezte, mikor vonul vissza a Forma-1-ből

Miután 2007-ben a McLarenhez került, Fernando Alonso úgy gondolta, az a csapat lesz számára az utolsó a Forma–1-ben.

A szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj első szabadedzését kihagyó spanyol pilóta a teljes mezőny legrutinosabb tagja, ám a most 42 éves Alonso évekkel ezelőtt még nem gondolta, hogy a Renault-val szerzett világbajnoki címei után a McLaren, a Ferrari, az Alpine és az Aston Martin versenyzője is lesz. Az idei pontverseny negyedik helyéért harcoló Fernando Alonsót ezúttal Max Verstappenről kérdezték, aki már többször is elmondta, hogy nem szeretné olyan sokáig folytatni a pályafutását, ahogy például a spanyol teszi.

Alonso is úgy gondolta, mint most Verstappen

„Őszintén szólva én is ugyanígy gondoltam 2006-ban vagy 2007-ben, de sosem lehet tudni. Emlékszem, amikor 2007-ben aláírtam a McLarenhez, akkor az egy hároméves szerződésnek indult, és azt hittem, hogy az lesz az utolsó fejezet a karrieremben. Erre tessék, most itt tartok, úgyhogy a jövőre vonatkozóan nem tudok mit mondani" – idézte Alonsót a Motorsport.

Alonso a McLarennél akkor végül egy idényt töltött el, onnan visszakerült a Renault-hoz, majd 2010 és 2014 között a Ferrarinál versenyzett. Ezután ismét a McLarennél szerepelt négy szezonon át, majd kétéves szünet után 2021-ben az Alpine színeiben tért vissza, idéntől pedig az Aston Martin pilótája a spanyol.