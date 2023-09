Kínosan próbálja mentegetni a csapata az F1 egyik legrosszabb pilótáját

Lance Stroll a Forma–1-es Szingapúri Nagydíjon sem tudta bebizonyítani a kritikusainak, hogy helye van a mezőnyben, hiszen az időmérő első szakaszában elszenvedett balesete után a futamon rajthoz sem tudott állni. Az Aston Martin csapatfőnöke, Mike Krack mégis megvédte a versenyzőjét.

Igaz, csuklótörés miatt nehezen indult számára a szezon, Stroll idén hatalmas lemaradásban van csapattársához, Fernando Alonsóhoz képest. Mindössze két olyan időmérő és egy olyan futam volt, ahol a kanadai végzett előrébb; a spanyol hét dobogójához képest neki egy negyedik hely a legjobbja; az összetettben pedig Alonso 170 pontjához képest neki 47 van.

Ennek ellenére Lance Stroll jövője így is biztosított a csapatnál, sokak szerint csak azért, mert édesapja, Lawrence Stroll a csapat tulajdonosa. Mike Krack azonban tudja dicsérni őt olyan dolgok miatt is, ami egy Forma–1-es pilótától minimális elvárás lenne, még azok után is, hogy a kanadai pilóta totálisan összetörte az Aston Martint az időmérőn a célegyenesre fordulva, majd miután vasárnap délelőtt nem érezte magát a legjobban, úgy döntött, kihagyja a legutóbbi versenyt.

Ez [a baleset] is bizonyítja, hogy elkötelezett és mindent megpróbál. Aki szerint nem így van, az ne feledje, mekkora elszántság kell ahhoz, hogy ekkora sebességgel menjen bele valaki egy kanyarba. Szóval ez is azt mutatja, mennyire eltökélt – mondta az Aston Martin csapatfőnöke. – Lance nagyon erős, sokkal erősebb, mint azt a legtöbben hiszik, így nem aggódom miatta és a fájdalmai ellenére rendben lesz."

Krack meg is erősítette, hogy a hétvégi Japán Nagydíjon Stroll ismét ott lesz a mezőnyben.