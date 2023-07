Kiderült, mi lesz Verstappen Herendi trófeájának sorsa

A Forma–1-es Magyar Nagydíjat követő pódiumceremónián a második Lando Norris eltörte a győztes Max Verstappen díját. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra elnöke elmondta, hogy újragyártják a holland számára a trófeát.

A dobogón végző pilóták trófeáit idén is a Herendi Porcelánmanufaktúra készítette, ám ekkora figyelmet talán még sosem kaptak, ugyanis Verstappen díja nem sokkal az átvétel után eltört.

A mintegy 15 millió forintos értékkel bíró trófea darabjaira hullását ugyan Verstappen és Norris nem vette véresen komolyan, kiderült, hogy Verstappennek nem csak az eltört trófea lesz a vitrinjében.

Ugyanis Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra elnöke az M4 Sportnak elmondta, hogy a holland néhány héten belül kézhez kaphat egy vadonatúj, frissen gyártott díjat, hiszen újragyártják Verstappen Herendi trófeáját.

A csapatok majd eldöntik, ki volt a hibás, de mi vállaljuk az örömteli és nehéz terhet, és újra elkészítjük" – fogalmazott a vezérigazgató az idén 19. századi, keleties mintázatot idéző trófeával kapcsolatban.

Simon Attila kiemelte, minden alkotásukra örökös pótlási garanciát vállalnak, emiatt a mintatárban a Magyar Nagydíj serlegeinek másodpéldánya is ott van. A vázatest gyártása már el is kezdődött, így az eredetileg hat hónapos elkészítési folyamat most rövidebb lesz, és a Red Bull kétszeres világbajnoka pár hét múlva megkaphatja a kupát.