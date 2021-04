Már Imolában megoldás érkezhet a Mercedes idei gondjaira

A korlátozások ellenére zajlanak a fejlesztések az F1-es csapatoknál, különösen a Mercedesnél és az Aston Martinnál várják, hogy új alkatrészek révén behozhassák a szabályok miatti visszaesésüket.

Az előző években látottaknál szorosabb küzdelemmel indult az idei F1-es világbajnokság Bahreinben, a két héttel ezelőtti versenyhétvége visszhangozta az előszezoni tesztek után várt helyzetet, a Red Bull valóban felzárkózott a Mercedeshez, viszont a világbajnoki címvédő annak ellenére is győzött, hogy az új technikai szabályok miatt egyelőre küszködnek az autó beállításával.

Elterjedt vélemény a paddockban, hogy a padlólemezt és a diffúzort érintő korlátozások az alacsony padlószögű autókat, vagyis a Mercedest és az arról mintázott Aston Martint nagyobb mértékben visszavetették a magas padlószögű autókhoz, például a Red Bullhoz vagy az Alpha Taurihoz képest. Ráadásul, Andrew Shovlin szerintnincs is gyors megoldás, mert a fejlesztési lehetőségek is behatároltak.

Ennek ellenére a munka nem áll le, a La Gazzetta dello Sport tudósítására hivatkozva a Racingnews365 arról számolt be, hogy a Mercedesnél már zajlik egy új padlólemez kifejlesztése, sőt, az is lehetséges, hogy az új elem már Imolában megjelenik az autón.

A csapat technikai igazgatója szerint egy ilyen alkatrész legyártásához akár hat hét is kellhet, de a folyamat felgyorsítható, ha a megszokottnál nagyobb kapacitásokat mozgósítanak. Ez egybevág azzal, hogy az olasz sportlap arról írt, hogy a Mercedes már a bahreini tesztelés után elkezdett foglalkozni a fejlesztéssel, vagyis lassan öt hete kereshetik a megoldást.

Hasonló a helyzet az Aston Martinnál is, ami a csapatok közti megállapodás jegyében a Mercedes szélcsatornáját használja. Otmar Szafnauer szerint a vártnál gyengébb bahreini eredmény ellenére nem mondtak le az idei szezonról, a teljesítmény fokozását várja a csapattól, ezt az is alátámasztja, hogy a szélcsatornában és a számítógépes áramlástani kutatások révén már találtak megoldásokat.

„Ezeket hamarosan a pályára is elvisszük. Le kell dolgozzuk a hátrányt, amit az FIA a biztonságra hivatkozva kirótt ránk a szabályváltozás révén. Más csapatokkal beszélgetve úgy tűnik, hogy ők az egész visszaesést behozták, mi viszont nem, egyszerűen azért, mert más aerodinamikai filozófiát követünk.”

A Mercedesszel ellentétben az Aston Martin a középmezőnyben küzd az ellenfelekkel, az Alpine-t irányító Marcin Budkowski nemrég azt ígérte, hogy ők is új fejlesztéseket hoznak a következő versenyekre, így tesz az Alpha Tauri is. Szafnauer megerősítette, ők is a padlólemez hátsó részénél keresik a leszorítóerőt, ettől a balansz javulását várja és meredekebb első szárnyállásokat is remél.